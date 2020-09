Mandatario de Perú dice que contagios están en "permanente descenso"

El Gobierno peruano ha mantenido una estrategia de confinamiento focalizado, tras el levantamiento del confinamiento general establecido el 30 de junio pasado.

Por: EFE 07:00 PM / 06/09/2020

El mandatario de Perú, Martín Vizcarra, señaló este domingo 6-S que los contagios, hospitalizaciones y decesos por la covid-19 en su país han comenzado "un ligero y permanente descenso".



El jefe de Estado, quien llegó a la sureña región de Moquegua para supervisar la atención sanitaria a pacientes con coronavirus, destacó, en el sexto mes de detectada la pandemia en su país, que este descenso se ha dado "en las tres últimas semanas".



Perú, con más de 683.000 contagios y 29.687 decesos a causa del virus, se ubica como primer país en mortalidad y el quinto del mundo en número de contagios.







Una fase final de varios meses



Vizcarra hizo un recuento de las fases que ha pasado su país durante esta pandemia, desde el pasado 6 de marzo, cuando el Ejecutivo hizo pública la detección del primer caso en su territorio.



Apuntó que luego de ello se detectó el primer contagio y comenzó a transmitirse de manera comunitaria, y con una escalada de casos en los meses siguientes.



"Luego llegamos a un nivel de meseta, seguían los contagios, hospitalizados y fallecidos, pero ya no seguía un aumento a nivel nacional, comenzó a bajar un poco (...) luego comenzó la reactivación, las salidas de las familias y hubo un rebrote, lo tenemos claro", señaló.



En esa línea, calificó este momento, en el que se aprecia un ligero descenso, como "la fase final de la pandemia", aunque aseguró que no se trata de que "acabe mañana o pasado mañana", sino que tomará varios meses.



"Pero no se puede generar ningún triunfalismo, tenemos que seguir trabajando como en el principio. Estamos en la fase donde ha empezado a disminuir (...) puede demorar meses hasta que llegue la vacuna", alertó.



En ese sentido, pidió a la población respetar las disposiciones del Gobierno a fin de que la cantidad de infectados, hospitalizados, pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fallecidos por la covid-19 siga en descenso.







Confinamiento focalizado



Para frenar el elevado índice de contagio en la población, el Gobierno peruano ha mantenido una estrategia de confinamiento focalizado, tras el levantamiento del confinamiento general establecido el 30 de junio pasado.



Las regiones que mantienen el confinamiento focalizado son Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, en tanto que también lo cumplen 46 provincias de 12 regiones.