Madrid se cerrará del 4 a 14 de diciembre para evitar expansión del covid-19

Las autoridades pretenden, además de salvar la temporada navideña, seguir aplanando la curva de contagios, que en los últimos catorce días presenta una incidencia acumulada de 297 por 100.000 habitantes.

Por: EFE 10:42 AM / 20/11/2020

La Comunidad de Madrid cerrará perimetralmente la región durante diez días, del viernes 4 al lunes 14 de diciembre, lo que incluye el puente festivo de la Constitución en el primer fin de semana del mes, con el fin de evitar la expansión del coronavirus.







Esta medida, más restrictiva que otros cierres perimetrales que solo duraron cuatro días, como durante la festividad de Todos los Santos, se toma con el objetivo de llegar a la Navidad en las mejores condiciones posibles, según anunció este viernes el viceconsejero de Salud pública del Gobierno regional, Antonio Zapatero.







Según los últimos datos oficiales de la Comunidad de Madrid, actualmente hay 2.266 pacientes ingresados: 1.881 en planta (un 43,4 % menos que en el pico máximo) y 385 en UCI (un 23,7 % menos), descensos "ya muy importantes" y con una bajada del 65,21 % del número de casos positivos con respecto a las cifras más altas en esta segunda ola.







No obstante, según Zapatero estos datos hay que recibirlos "con prudencia", ya que se está en un momento "crítico".







La capital de España recibe habitualmente a miles visitantes de otras regiones durante el llamado puente de la Constitución --varios días festivos en torno del día de la Constitución el 6 de diciembre, la festividad religiosa de la Inmaculada el día 8 y el fin de semana-- que aprovechan muchas personas para contemplar las luces navideñas de Madrid y hacer las compras de Navidad.







Hasta ahora, el Gobierno regional de Madrid había rechazado un cierre perimetral tan largo y esa postura le llevó a un enfrentamiento político en octubre con el Gobierno de España, que sí defendía esta medida cuando la región estaba en el nivel más alto de la segunda ola.







Junto a la Comunidad de Madrid, otras regiones españolas también anunciaron el cierre perimetral de sus territorios durante el puente de la Constitución, en un momento en el que la expansión de la pandemia se está ralentizando, con sucesivas bajadas de la incidencia acumulada, que en estos momentos está en 436,27 por cada 100.000 habitantes en 14 días, según el Ministerio de Sanidad.







No obstante, el portavoz del Ministerio de Sanidad en la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón, advirtió el jueves de que "aunque la tendencia es muy favorable, no podemos confiarnos en absoluto", ya que siguen siendo cifras muy elevadas, muy por encima de los objetivos marcados para situaciones de alto riesgo, riesgo medio o bajo.