Madrid recomienda "quedarse en casa" en zonas con más casos de coronavirus

Las autoridades regionales madrileñas identifican el sur de la región como la zona de mayor tasa de contagios.

Por: EFE 11:15 AM / 21/08/2020

El Gobierno regional de Madrid recomendó este viernes 21 de agosto "evitar viajes innecesarios" y optar por "quedarse en casa" en las zonas con más casos de coronavirus, ante el aumento del número de positivos registrados en esa comunidad autónoma española en los últimos días.



Las autoridades regionales madrileñas identifican el sur de la región como la zona de mayor tasa de contagios y están realizando pruebas aleatorias de PCR en algunos de sus distritos.



El número de casos nuevos de coronavirus registrados en España ha aumentado a 377.906 y las muertes registradas con la covid-19 son 28.813 desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales, y Madrid se sitúa a la cabeza en el número de contagios detectados en el último día, con 1.020.



A pesar del rápido aumento de los casos, de momento se descartan los confinamientos selectivos, señaló hoy el viceconsejero regional de Salud Pública y Plan covid-19, Antonio Zapatero, quien insistió en que se deben "evitar reuniones innecesarias" y que es “absolutamente recomendable” que no haya más de diez personas en las viviendas.



Madrid va a "hacer consultas" para establecer más medidas y recomendaciones "con respaldo legal" y relacionadas con la movilidad y las "actividades sociales", como la restauración, que genera agrupaciones de personas, explicó Zapatero.



“Por ahí puede ir alguna medida, siempre y cuando tengamos respaldo de la justicia”, añadió.



Un juez de Madrid anuló hoy la orden dictada por el Gobierno regional de esta Comunidad de prohibir fumar en público si no se respeta una distancia de dos metros, así como el cierre de los locales de ocio nocturno, aprobada para frenar el aumento de los casos de coronavirus.



Estas medidas fueron consensuadas la pasada semana entre el Ministerio de Sanidad y los ejecutivos regionales de España ante el avance de la pandemia, sobre todo entre los grupos más jóvenes de población, muchos de los casos vinculados a las reuniones de familiares y amigos y al ocio nocturno.



En el auto, hecho público este viernes, el magistrado señala que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma", algo que compete al Gobierno central.