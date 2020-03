Madrid confirma su primera muerte por coronavirus y contagios suben a 237 en España

La cifra total de infectados supone una incidencia de 0,51 casos por cada 100.000 habitantes.

Por: Reuters 10:35 AM / 05/03/2020

Las autoridades sanitarias dijeron este jueves 5 de marzo que el número de infectados por el brote de coronavirus en España había aumentado en alrededor de 40, elevando el total de casos confirmados a 237 personas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, informó el jueves que del total de casos confirmados, 10 estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que había 20 sin un vínculo claro de infección.

La Comunidad de Madrid confirmó el jueves la primera muerte con coronavirus. Se trata de una mujer de 99 años con patologías previas que falleció en el Hospital Gregorio Marañón el martes y cuya prueba de laboratorio se certificó el miércoles por la tarde, ha explicado la consejería de salud a través de una nota de prensa publicada en Twitter.

Tres fallecidos en España

Con esta mujer ya son 3 los fallecidos con coronavirus en España, mientras que la cifra total de infectados supone una incidencia de 0,51 casos por cada 100.000 habitantes.

“Todos ellos (los fallecidos) presentaban factores que podrían conducir a un desenlace fatal”, dijo Simón, quién también destacó que hay alrededor de 10 personas curadas.

“Tenemos información de muchos casos que no tienen sintomatología pero no se ha comprobado que no son transmisores”, señaló Simón.

Salud Pública confirmó el jueves que hasta la fecha hay un total de 90 casos positivos en la región de Madrid, que sigue como la comunidad más afectada, seguida por Catalunya, con 24 casos confirmados el jueves, la Comunidad Valenciana, con 19, y el País Vasco con 17. Según el Ministerio de Sanidad, se han detectado casos en todas las comunidades salvo en Murcia, Ceuta y Melilla.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció también el jueves para señalar que España sigue en una fase de contención.

“Si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, se puede contener el virus”, señaló Illa.

Está previsto que el ministro se reúna mañana viernes con sus homólogos europeos para tratar la situación con el resto de miembros de la UE.

“Vamos a defender una coordinación al máximo nivel en Europa”, dijo Illa.