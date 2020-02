Macron prometió que se reunirá con los “chalecos amarillos”

Unas 67 manifestaciones ha realizado el movimiento cada sábado desde noviembre de 2018.

Por: AFP 05:11 PM / 22/02/2020

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este sábado 22 de febrero que recibirá a un grupo de "chalecos amarillos", lo que sería una primicia, durante una visita al Salón de la Agricultura, en París, en la que una mujer lo abordó y lo increpó acerca de las jubilaciones y la violencia policial.

"Usted no recibe a los chalecos amarillos", le dijo a Macron una mujer, que afirmó que trabaja como inspectora en el sector de las finanzas y señaló que había participado en las 67 manifestaciones realizadas por el movimiento de los "chalecos amarillos", cada sábado desde noviembre de 2018.

"Fórmeme usted un grupo y yo les recibo sin problema, yo estoy a favor del diálogo. Reservaremos una hora y hablaremos", le contestó el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, que nunca ha recibido a representantes del movimiento de los "chalecos amarillos" en el Elíseo.

"Todo el mundo debe entrar en razón", agregó el presidente, que advirtió a la mujer que "esto terminará mal".

"Hace 67 sábados que me manifiesto, he visto caer a amigos, me lanzan granadas de conmoción, vivo la guerra todos los sábados", declaró la mujer, a lo que Macron contestó que "eso es porque hay gente que se ha vuelto extraordinariamente agresiva".

Al ser interpelado sobre la violencia policial, el presidente subrayó que "nadie se mete en las fuerzas del orden para ser agresivo".

"No creo que haya tanta gente en la calle. Ustedes, a veces, se enfadan por cosas que no son verdad", añadió Macron.

Y en cuanto a la reforma de las jubilaciones, que ha dado lugar a un importante movimiento de huelga y de manifestaciones en el país desde diciembre, Macron defendió el proyecto y se declaró dispuesto a "organizar un gran debate" sobre el tema.