Lula abre la puerta a un PT sin candidato presidencial en 2022

Por: EFE 06:06 PM / 20/08/2020

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este jueves 20 de agosto que es "plenamente posible" que el Partido de los Trabajadores (PT) no tenga un candidato a la Presidencia en las elecciones de 2022, aunque para ello deberían darse una serie de condicionantes.



"Creo plenamente posible tener una elección en la que el PT no tenga candidato a presidente. El PT puede tener candidato a vice" o "a otra cosa, eso es plenamente posible", afirmó el exmandatario (2003-2010) en una entrevista en el canal de Youtube TV Democracia.



Lula respondió así al ser preguntado sobre lo ocurrido en los últimos comicios en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue candidata a la Vicepresidencia en la fórmula victoriosa que lideró el peronista Alberto Fernández.



No obstante, el máximo líder del PT, que no podría postular tras haber sido condenado en segunda instancia en dos casos de corrupción, supeditó esa posibilidad a varios factores.



Entre ellos que la izquierda brasileña presente un nombre de mayor trascendencia en los sondeos de opinión que el que pueda registrar el PT, formación que, en opinión de Lula, sigue siendo "el mayor partido de izquierda de América Latina".



"Tiene que haber un candidato con la habilidad de tratar a los partidos con el respeto que merecen", indicó el expresidente.

"La gente no puede querer que el PT renuncie a esa grandeza que el pueblo brasileño le dio" en las urnas "a cambio de nada", por lo que "o presentan un candidato mejor que el PT o no hay posibilidad", advirtió.



El antiguo sindicalista recalcó que su partido ha ganado o quedado en segundo lugar en todas las elecciones desde 1989 y que renunciar a encabezar la fórmula dependería además de un "gran acuerdo".



"Para ir a la segunda vuelta hay que pasar la primera, si no, acabó. El Barcelona creía que era bueno, pero perdió 8-2 contra el Bayern de Múnich", alertó Lula en alusión a la humillante derrota que sufrió el equipo catalán en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.



"Uno no puede prescindir de un partido que tenga en el inicio de la campaña un 30 % (de apoyos en los sondeos). ¿A cambio de qué?", se preguntó el exgobernante.

No obstante, en una entrevista reciente con la radio Folha de Pernambuco, Lula no descartó presentarse él mismo en 2022, en caso de que la Justicia anule las condenas que pesan en contra en casos vinculados con la operación anticorrupción Lava Jato.



Lula, de 74 años, ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con los desvíos ocurridos en la estatal Petrobras, aunque actualmente responde en libertad tras haber pasado un año y siete meses en la cárcel.