Luis Almagro fue reelecto en la OEA en votación marcada por la polémica

Seguirá al frente del organismo otros cinco años. Varios países habían pedido que el proceso se aplazara debido al coronavirus.

Por: EFE 10:10 AM / 20/03/2020

El uruguayo Luis Almagro fue reelecto el viernes 20-M como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el periodo 2020-2025, en una votación marcada por la pandemia de Covid-19.

Almagro ganó las elecciones, en las que se enfrentaba a la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, y seguirá al frente del organismo durante cinco años más.



Recibió el apoyo de 23 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba es parte del ente, pero no participa desde 1962), mientras que 10 países respaldaron a Espinosa y la misión de Dominica se ausentó de la sesión.





La votación, de carácter secreto, se produjo en una Asamblea General extraordinaria de la OEA marcada por la polémica debido a que un grupo de países, entre ellos México y 13 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), pidieron que se aplazara debido al coronavirus.



Espinosa no pudo estar en la sala de la OEA donde se celebró la votación, porque la organización decidió limitar la asistencia por el virus, indicó a Efe una fuente cercana a la política ecuatoriana.



Su candidatura había sido respaldada por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, dos de los países caribeños más cercanos al presidente Nicolás Maduro, y había logrado captar buena parte de los votos del Caricom, así como el respaldo de México, gobernado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.



Almagro, que fuera canciller del expresidente uruguayo José Mujica entre 2010 y 2015, no cosechó esta vez el mismo respaldo que hace cinco años, cuando recibió el voto a favor de 33 de los 34 países en unas elecciones en las que era el único candidato.



En ese momento, Almagro prometió que no se presentaría a la reelección, pero en diciembre de 2018 anunció que optaría a un mandato de otros cinco años con el apoyo de Colombia y EE UU.



Washington ha ejercido una enorme presión sobre el resto de países para captar votos a favor de Almagro: el secretario de Estado, Mike Pompeo, dio un discurso en la OEA en enero para hacer campaña por él y, luego, se reunió en Jamaica con los cancilleres de seis países caribeños para pedirles que le respaldaran.



Además, la Casa Blanca instó públicamente al embajador de Perú en EE UU, Hugo de Zela, a retirar su candidatura a la Secretaría General al considerar que estaba "dividiendo" al bloque hemisférico, ya que ambos competían por el respaldo de un grupo similar de países.



De Zela anunció este lunes 16-M que abandonaba la campaña, lo que ha permitido a Almagro aumentar su ventaja sobre Espinosa.



Almagro concluirá su primer mandato como secretario general en mayo y, entonces, comenzará otro periodo de cinco años, hasta 2025.