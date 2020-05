Los franceses que lleguen a Inglaterra no tendrán que pasar cuarentena

Macron y Johnson acordaron el establecimiento de un grupo de trabajo para “garantizar la cooperación durante las próximas semanas”.

Por: EFE 05:00 PM / 10/05/2020

La presidencia francesa explicó este domingo 10 de mayo que no se aplicarán medidas de cuarentena a los franceses que lleguen a Inglaterra en estos momentos, una cuestión que trataron este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro inglés, Boris Johnson, en una conversación telefónica.



"Ninguna medida de cuarentena se aplicará a los viajeros que lleguen de Francia (al Reino Unido) en este momento; cualquier medida de un lado u otro se tomará de manera concertada y recíproca", explicó el Elíseo en un comunicado para la prensa.



Macron y Johnson acordaron el establecimiento de un grupo de trabajo para "garantizar la cooperación durante las próximas semanas", una colaboración que se aplica también a la gestión de la frontera entre ambos países, especialmente vinculados por el tren Eurostar, que atraviesa el canal de la Mancha.



Durante la discusión, los dirigentes insistieron también en la necesidad de una "cooperación bilateral, europea e internacional estrecha" en la lucha contra la Covid-19, especialmente ante el riesgo de nuevas transmisiones procedentes del extranjero y cuando los contagios a nivel nacional están bajando.



En el anuncio de las nuevas medidas de confinamiento en Inglaterra, Johnson explicó hoy que se prepara para imponer "pronto" una cuarentena obligatoria de 14 días para las personas que lleguen por avión al Reino Unido desde otros países, aunque no precisó más detalles.



Por su parte, el ministro del Interior francés, Christophe Castaner, adelantó esta semana que Francia mantendrá las restricciones en la frontera con los países europeos hasta al menos el 15 de junio, mientras que las fronteras del espacio Schengen seguirán cerradas "hasta nuevo aviso".



El ministro insistió en que se seguirán permitiendo los desplazamientos de trabajadores transfronterizos con los países vecinos, como hasta ahora.



Aunque una nueva legislación permite imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen del extranjero para protegerse de la propagación del coronavirus, Castaner precisó que eso no se aplicará de momento a quienes entren desde otro país de la zona Schengen ni desde el Reino Unido.