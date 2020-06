Los estragos de la pandemia ante los ojos de un migrante venezolano

Ángel de Jesús (nombre ficticio) cuenta su desafío como migrante en Chile, cómo se ganaba la vida "haciendo de todo" fuera del país y cómo la pandemia le cambió la vida hasta dejarlo sin trabajo y ponerlo en la calle a la espera de una decisión política que lo regrese al país.

La historia del maracayero Ángel de Jesús (nombre ficticio que prefiere para este relato) como migrante venezolano se divide en dos partes, antes y después de la pandemia. Hace dos años y nueve meses se fue del país, lo hizo no porque escuchara cantos de sirena del exterior o porque creyera que iba detrás del paraíso, partió porque apenas si podía comprar pañales y leche para su hija de 2 años, su sueldo como mensajero motorizado se diluía en horas.

“Me tocó”, confiesa el hombre que como parquímetro en Chile le alcanzaba para ganarse la vida, pero que la pandemia lo despojó de su trabajo y de todo cuanto alcanzó, lo llevó a la calle y hoy es refugiado con su esposa y dos hijas a la espera de que la política haga su trabajo, en el eje Santiago-Caracas, para poder regresar a Venezuela.

Él es parte del grupo de venezolanos que permaneció 27 días a la intemperie tocando la puerta de la embajada en Chile que, por cierto, nunca se abrió para ayudarles. Más de 300 venezolanos, junto con él, se encomendaron a esa esperanza.

Desde el martes 2 de junio está en un hotel sin tener muy claro qué pasará con él y su familia a la espera de un acuerdo entre cancillerías. Atrás quedaron las temperaturas gélidas y la lluvia casi diaria del invierno austral que le tocó vivir con su familia en la Calle Bustos N° 2021, Providencia, el céntrico sector donde queda la embajada venezolana en Chile.

También quedó atrás el miedo de contagiarse con el covid-19, suerte que no tuvieron 14 de sus compañeros de travesía. Hasta la muerte, como sucedió apenas el lunes, cuando partió uno de ellos, Jóvito, el venezolano que murió a la espera de los resultados de la PCR, pero que aislado del grupo donde estaba Ángel de Jesús, su mujer y sus hijas se “fue apagando poco a poco con todos los síntomas de la enfermedad”, confiesa el maracayero.

La travesía de Ángel de Jesús, uno más de la diáspora de 5 millones de venezolanos que partieron, se inició el 13 de febrero de 2018. “En Venezuela era mensajero y trabajaba de motorizado en Maracay. Nació mi hija y no conseguía los pañales, o los conseguía muy caros, no conseguía la leche y tuve que irme”.

Para él, Chile no era el plan A, el destino inicial fue Perú. “Llegué a Perú con la mentalidad del trabajador y como estaban en el verano la gente compraba el agua y las limonadas que vendía, trabajaba todo el día y en la noche me dedicaba a preparar las cosas. Pero llegó el invierno y la gente ya no compraba. Se me vino todo abajo. Vivía en una casa de unos peruanos, ellos me arrendaban una pieza en la parte de arriba, pagaba 250 soles. Vendiendo agua y limonada le alcanzaba para vivir al día, eso sí, ahora los pañales y la leche no le faltaban a su hija.

Las cosas se me complicaron con mi familia ahí, yo soy el único que trabajaba porque no me gustaba dejar a la niña con nadie. Me fui con una hija y actualmente tengo dos porque en Chile nació un varón. La niña tiene 6 años y el niño 10 meses”.

Antes de tener seis meses en Perú, la cosa apretó para Ángel y decidió seguir hasta Chile. Allá un primo los esperaba para entre los dos seguir la brega.

En Chile

“Cuando llegué a Chile me fui al mercado de mayoristas, ahí trabajé como cinco días cargando cajas de frutas y verduras lo hacía desde las 12:00 de la madrugada hasta las 10:00 u 11:00 de la mañana del siguiente día. Conseguía entre 8 mil y 10 mil pesos diarios. Al principio fue duro, como todo, pero nadie dijo que sería fácil. En una semana conseguí otro trabajo manejando como gruero, cosa que no sabía, pero aprendí”.

“Aquí he sido de todo, cosas que uno nunca en su vida hubiera pensado hacer, pero me tocó”, señala el hombre de 35 años cuyo último trabajo en la capital chilena fue de parquímetro, el que se encargaba de cobrarle el estacionamiento a quienes dejan sus carros estacionados en las calles.

Como hacen millones de venezolanos de la diáspora, a Ángel le alcanzaba para ayudar a su papá y su mamá que viven en Venezuela, con poco, pero podía enviarles algo.

“Antes de la pandemia estaba bien, tenía mi trabajito fino, pagaba el arriendo del apartamento, costeaba todos mis gastos, en el trabajo que tenía me iba bien, aparte con las propinas me resolvía, pero cuando pegó la pandemia mi primo se quedó sin empleo primero y decidió irse”.

Y llegó el monstruo invisible

La pandemia supuso un cambio brusco en la vida de todos los chilenos, ni qué decir para miles de los más de 440 mil venezolanos que viven en el país austral y que conforman la comunidad de extranjeros más grande de Chile.

“El 25 de marzo me despidieron y todo cambió. Gracias a Dios yo tenía una platica ahorrada, no mucho, la tenía para otra cosa, pero después del 25 de marzo me tocó empezar a gastar lo que tenía ahorrado.

Para colmo, mi primo se fue y en el apartamento me mandaron a desalojar. Siempre cancelé, pese a que el presidente Piñera tomó la decisión de que los servicios no se cancelarían por tres meses, pero se fue complicando la cosa, llegó el frío y la cosa es peor”.

A la intemperie en la embajada…

Con las opciones cada vez más disminuidas y con la espada de Damocles de quedar en la calle casi sobre su cuello no había de otra que ir en busca de ayuda. “A raíz de eso me tuve que ir a la embajada, lo que ahorré no era mucho y tenía que resolver. Duré 27 días durmiendo frente a la embajada, en una carpa. Al principio me tocó duro, solo, con 10 compañeros que conocimos ahí, nos hicimos amigos y ahí dormimos a la intemperie, solo entre cartones y sábanas hasta que fue llegando más gente”.

Tantos llegaron que las afueras de la embajada, que rápidamente se volvió un “fortín” para cientos de venezolanos que no estaban contagiados, pero que el covid-19 los obligó a salir de donde vivían, los dejó sin trabajo y los mandó a la calle.

El 4 de mayo comenzó Ángel a acampar frente a la embajada. “Llegamos a ser 350 personas, ese día tomamos la embajada y no tuvimos respuesta, tomamos la iniciativa de quedarnos esa noche, luego se fueron sumando más y más personas, gente que estaba en situación de calle”.

“El día que nos dijeron lo del primer vuelo para los venezolanos fue una sorpresa. Yo estaba visitando a mi mujer y a mis hijos que seguían en el apartamento. Nosotros hacíamos guardias y en el día me fui a ver a los niños, pude tener a mis hijos unos días más en el apartamento, mientras yo estaba sin empleo y esperando una respuesta frente a la embajada. En ese momento todavía solo estaban hombres y mujeres, no había niños.

"Mi sorpresa es que cuando llego ahí no había nadie. Entonces me pregunto: ¿Qué pasó? Y empiezo a llamar a la gente y todos me decían: 'Vente al aeropuerto'. Fue cuando llegó un vuelo que ese mismo día se llevó a 8 personas y un gato. En ese momento no teníamos nada recogido y no pudimos hacer nada".

Ese vuelo generó un “boom” en el aeropuerto, la gente se iba como podía, dejaba sus cosas y allá duraron un día y medio y ahí ya estaba tomado por Carabineros y no podía entrar más nadie, solamente los que entraron ese día fueron lo que se fueron en el vuelo.

La embajada no respetó la lista de los primeros que llegamos ahí sino que se encargaron de llamar personas que meses atrás ya habían pedido la solicitud de ser repatriados, por eso nosotros no nos fuimos”.

Después de eso, a 134 personas que se quedaron en el aeropuerto se los llevaron a un refugio “y pensamos que a nosotros también nos llamarían, pero como no lo hicieron, dos días después nos fuimos a la embajada a pedir respuesta, éramos como 70 personas, una respuesta que nunca llegó”.

“Mis hijos llegaron el 12 de mayo. En vista de que me veían ahí con mi esposa y mis dos hijos --con el nené de brazos-- nos brindaron el apoyo y nos traían ropita para el invierno, pañales, leche, eso nunca provino ni de la gente de Maduro, ni de la de Guaidó.

Mis hijos y mi esposa estuvieron conmigo como 15 días en la embajada. Ya las temperaturas estaban bajando y dormíamos en carpas. Los niños lloraban por el frío, llovía más frecuentemente y era fuerte por ellos, especialmente”.

Al refugio y a la tensión

Siendo del primer grupo que abarrotó los predios de la embajada, Ángel de Jesús cuenta cómo cambió todo en una semana, casi un mes después de tomar la legación diplomática. “Nos sacaron de ahí hace 8 días y nos llevaron a un refugio, no puedo hablar mal de Chile porque Chile nunca nos ha tratado mal. Pero no hemos tenido ningún respaldo, ni de Maduro, ni de Guaidó”.

Pese a que hace esfuerzo por no politicar su situación y la de sus compañeros, tiene claroq ue en este momento salir de Chile está en manos de lo que Nicolás Maduro y Sebastian PIñera acuerden. De hecho esta semana el Palacio de la Moneda y la Casa de Nariño, en otras palabras, Piñera y Duque (iván, el presidente de Colombia) acordaron un vuelo humanitario para el 9 de junio para sacar a los colombianos varados que permanecen en Santiago.

Apenas llegaron al refugio, unos 70 venezolanos, entre ellos Ángel y los suyos “nos hicieron la prueba del hisopo, pero muchas personas decidieron irse porque no estaban acostumbrados a estar encerrados, otros creían que esto iría para más largo.

Los doctores nos revisaron a todos, pero algunos presentaron síntomas y aislaron a 14 personas de mi grupo. En el colegio a donde nos habían llevado, el Arturo Alessandri Palma, nos dividieron y la cosa entonces tomó otra tensión, temor, los muchachos empezaron a preguntarse: ¿Será que nos vamos a morir aquí?”.

El liceo Alessandri se había habilitado recientemente como albergue para atender a algunos de los venezolanos que llevan más de un mes durmiendo afuera de su embajada en Chile, a la espera de ser repatriados por el gobierno en medio de la pandemia.

En el liceo la muerte la cara más fea del covid-19, la muerte, entró a los salones. Ángel pertenecía al grupo de Jóvito, un venezolano que murió súbitamente este lunes 1 de junio y que había sido aislado, pero su prueba todavía no se sabe qué resultado arrojó.

“Él (Jóvito) hasta el miércoles estaba bien, fue uno de los primeros que hizo la cola para hacerse la prueba, pero desde el momento en que lo aislaron se cerró. Jóvito empezó a sentirse mal, pero no decía nada, ellos estaban aislados y no podíamos subir. Él no podía ni hablar, pero nunca nos confirmaron si había dado positivo, suponemos que sí porque a los que aislaron dieron positivo”.

Atrás había quedado el frío de la calle, pero en el colegio apareció el miedo a contagiarse. Los venezolanos, ahora en condición de refugiados, ya no se protegían en carpas, su casa ahora eran salones de clase con colchonetas y la caridad de los alimentos provenía ahora del Gobierno chileno.

La muerte de Jóvito precipitó los cambios

“Cuando murió nuestro compañero volvieron las personas que nos sacaron de la embajada y nos entregaron las pruebas, nosotros dimos negativo, y nos sacaron de allá a 53 personas”, cuenta Ángel, quien junto con su esposa y sus dos hijos están desde el martes 2-J en un hotel.

“A raíz de la muerte de Jóvito, ahora pasamos a la seremía de salud (Secretarías Regionales Ministeriales de Salud), nos tienen aislados. Prácticamente estoy como si estuviera en un apartamento. Llegamos a las 11:00 de la noche del martes y nos dieron la cena y nos están dando los alimentos, estamos en una habitación.

Lo único que nos dijeron es que esperemos que la cancillerías chilena y la venezolana lleguen a un acuerdo para un vuelo. Quiero regresarme al país”.

Ángel de Jesús confiesa que incluso el estallido social de Chile del año pasado no se compara con esto (la pandemia), incluso en medio de la convulsión social que sacudió a Chile a finales del 2019 “no me faltaba nada, porque todavía estaba trabajando , pero ya con la pandemia, me quedé sin trabajo y si vuelve el estallido social después de la pandemia para uno se complica porque quedé en la calle, no tengo un trabajo, no tienes nada y lo que quiero es volver a mi país, ya di lo que pude dar por aquí y ya no estoy solo, está mi familia.

Si ellos no estuvieran aquí de repente no estaría encerrado, hubiera salido y algo estaría vendiendo en la calle, pero con la familia es complicado”.