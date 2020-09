Los colegios españoles reabren con prudencia e incertidumbre ante el covid-19

El regreso escolar es progresivo, por etapas educativas, y empieza antes en infantil y primaria.

Por: EFE 03:12 PM / 06/09/2020

El nuevo curso escolar 2020-2021 comienza con prudencia, incertidumbre y gradualmente en la mayoría de las 17 regiones españolas durante esta semana, cuando prosiguen los contagios de coronavirus y el país supera ya el medio millón de casos diagnosticados desde que comenzó la infección.



Más de 8 millones de alumnos (225.000 de ellos latinoamericanos) de educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional se reincorporan a las clases después de seis meses de escuelas, colegios e institutos cerrados a causa de la epidemia, incluidas las vacaciones de verano. El curso universitario se iniciará, en general, más tarde.



La reapertura de centros escolares, que empezó el viernes 4-S en las regiones de Madrid y Navarra (norte), continúa este lunes 7-S en Cantabria, País Vasco y La Rioja (norte), Aragón (noreste) y Comunidad Valenciana (este), y comenzará en otras a lo largo de la semana.



El regreso escolar es progresivo, por etapas educativas, y empieza antes en infantil (0-5 años) y primaria (6-11).



ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA, SEGURIDAD CUESTIONADA



Las autoridades regionales dispusieron medidas preventivas en los centros educativos, como desifección y ventilación frecuentes, uso obligatorio de mascarilla desde los 6 años, toma previa de temperatura, más profesorado para atender grupos de menos alumnos y separación interpersonal de 1,5 metros. Algunas regiones retrasaron varios días el curso para adecuar las instalaciones escolares.



Sin embargo, sindicatos de docentes y organizaciones de padres y alumnos desconfían, incluso hay familias que dudan aún si mandarán a los hijos al colegio por el temor al contagio.



La escolarización es obligatoria en España entre los 6 y los 16 años, y el Gobierno central y las regiones acordaron que las clases sean presenciales hasta el segundo de los cuatro cursos de la ESO, como mínimo.



Con el lema "La salud es los primero" y bolígrafos y lápices en alto, centenares de padres y madres, maestros y vecinos se concentraron hoy en Santoña (Cantabria) para exigir que el inicio de las clases se aplace al día 16 de septiembre, cuando terminará el cordón sanitario en este municipio debido al aumento de casos de coronavirus.



MÁS DE 2.000 PROFESORES DE MADRID DAN POSITIVO



Como parte de las medidas preventivas, las regiones también efectúan pruebas diagnósticas al profesorado.



Entre 2.000 y 2.500 docentes de Madrid, según las autoridades, tendrán que someterse a una de tipo PCR (de confirmación), tras dar positivo en los test serológicos, que están previstos para unos cien mil enseñantes en esta región. Es la más castigada por el coronavirus en España, con alrededor de un tercio de los contagios y más del 40 % de las defunciones de las últimas semanas.



En Aragón, el presidente regional, Javier Lambán, resaltó hoy que la corresponsabilidad de los padres "puede ser fundamental para evitar brotes" de contagio, pues deben evitar que los hijos vayan a los centros escolares si observan que tienen síntomas sospechosos.



"He dicho siempre (...) que habrá que cerrar aulas en algunos casos, y espero que no haya que cerrar ningún colegio", comentó.



La ministra de Educación, Isabel Celaá, pidió ayer confianza porque "el lugar más seguro es el colegio". Matizó, sin embargo, que "nadie puede estar tranquilo ni dentro ni fuera de la escuela" en estas circunstancias.



"SEGUNDA OLA" DE CONTAGIOS



Varios gobiernos regionales reportaron este domingo nuevos contagios de covid-19, aunque menos que el sábado, a la espera de que el Ministerio español de Sanidad actualice mañana los datos nacionales conjuntos.



Cataluña (noreste) informó hoy de 1.214 positivos detectados las últimas horas; Andalucía (sur) registró 680; Castilla y León (centro-norte), 445; Murcia (sureste), 365, y Cantrabria (norte), 160.



España, con más de 500.000 casos acumulados, sigue distanciada entre los países europeos, seguida por el Reino Unido (más de 340.000) y, sobre todo, por incidencia en los últimos 14 días por cada cien mil habitantes, 216,8 contagios, por delante de Francia (98,2).



Esto significa que sufre "una segunda ola" de la epidemia, que podría llegar al resto de Europa en los próximos días, alerta un estudio de un hospital y una universidad de la región española de Cataluña, conocido hoy.



El Hospital Universitario Germas Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona (Barcelona), y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han enviado ya este informe a la Comisión Europea, fechado el 2 de septiembre.



Los investigadores advierten a las autoridades europeas de que el momento actual es crucial para detener la expansión y que, en caso contrario, se podría volver a una situación parecida a la de marzo, cuando estalló la transmisión descontrolada del coronavirus.