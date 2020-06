López Obrador pide a mexicanos "no proteger" a grupos del crimen organizado

Advirtió que esos grupos "manejan nóminas para entregar por semana apoyos" a los más desfavorecidos y ganarse así su favor y que, cuando hay detenciones, "salen a enfrentarse a la Guardia Nacional y a quemar carros".

Por: EFE 10:50 AM / 22/06/2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes 22-J a los ciudadanos "no proteger" a los grupos criminales, tras la violencia desatada este fin de semana por una operación policial contra el poderoso cártel de Santa Rosa de Lima en el centro del país.







"Hago un llamado para que no se proteja a la delincuencia; antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el Gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el Gobierno está atendiendo a las demandas del pueblo", dijo en conferencia de prensa.







El presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió que estos grupos "manejan nóminas para entregar por semana apoyos" a los más desfavorecidos y ganarse así su favor y que, cuando hay detenciones, "salen a enfrentarse a la Guardia Nacional y a quemar carros".







"No se metan en eso, hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades y a todos los pueblos", dijo López Obrador, quien aseguró que el Gobierno está trabajando para que "nadie se vea obligado a tomar conductas antisociales".







"No hay ninguna justificación para decir 'voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensas. Voy a ser base de apoyo a un grupo que se dedica a delinquir'", expresó.







Este fin de semana, las autoridades asestaron un duro golpe al cártel de Santa Rosa de Lima con el arresto de al menos 25 miembros del grupo criminal, que consigue buena parte de sus ingresos del robo y venta de gasolina, en Celaya, en el céntrico estado de Guanajuato.







La organización respondió con la quema de varios vehículos en el municipio y su líder, José "El Marro" Yépez, prometió venganza a través de un video en redes sociales por el presunto arresto de su madre y de su hermana.







Paralelamente, en el municipio de Caborca, en el norteño estado de Sinaloa, un enfrentamiento de varias horas entre sicarios que se enfrentaron con armas de grueso calibre dejó al menos 12 muertos durante el fin de semana, informaron medios locales.







La lucha contra el crimen organizado de López Obrador está marcada por el polémico operativo de octubre de 2019 en que el presidente ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, debido la violencia con la que el cártel de Sinaloa respondió al arresto en la ciudad de Culiacán.







México registró por tercera ocasión consecutiva su año más violento en 2019, con un total de 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios.







Según dato del informe de seguridad del Gobierno de México, este 21 de junio hubo 103 asesinatos en el país, 18 de ellos en Guanajuato.