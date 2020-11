López Obrador negó tener “diferencias” con Biden

“Queremos actuar con prudencia. Esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar”, dijo el Mandatario.

Por: EFE 12:00 PM / 09/11/2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes 9 de noviembre tener alguna diferencia con Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero reiteró que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al demócrata para felicitarlo.

“No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...) No tenemos nada en contra del posible Presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido. Nosotros somos del partido de México”, expresó el Mandatario durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Reiteró que se mantendrá apegado al artículo 89 constitucional, sobre la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, para esperar los resultados oficiales de los comicios estadounidenses.

“Ya contesté, quiero dejar de manifiesto que, en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del Gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de esa nación encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia”, comentó.

No obstante, aseveró que esto no significa que su Gobierno apoye a uno u otro candidato, por lo que, sentenció, no hay favoritismo por algún partido en especial “nuestro único partido es México”, apuntó.

Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron en la mañana del sábado en Presidente y vicepresidenta electos de EE UU., tras cuatro días de escrutinio agónico después de las elecciones del martes, que hacían presagiar que el cómputo podría eternizarse en varios estados clave.

“Queremos actuar con prudencia. Esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y reconocer lo que se decida en instancias competentes en los Estados Unidos de América”, afirmó López Obrador.

Recalcó que esperar para dar un pronunciamiento sobre los comicios no significa que esté pensando en que existió un fraude. “Eso le toca a las autoridades competentes ¿Por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa?”, dijo.

Indicó que continuará apegándose a la Constitución mexicana para así actuar con responsabilidad y respeto al proceso electoral en Estados Unidos.

“Siempre procuraremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter, eso de pronunciarnos es como si fuésemos jueces electorales si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos”, dijo.