López Obrador habló por teléfono con Biden: "Trabajaremos juntos"

Por: EFE 09:20 PM / 19/12/2020

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló este sábado 19-D por primera vez con Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos mediante una llamada telefónica en la que prometió "trabajar juntos".



"Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones", reveló López Obrador en sus redes.



Esta es la primera conversación que el presidente de México sostiene con Biden después de reconocer su victoria el lunes pasado, cuando el Colegio Electoral ratificó sus 306 votos estatales frente a los 232 de Donald Trump.



"Fue una cordial conversación. Habrá amplia cooperación bilateral y muy buena relación entre los presidentes de México y Estados Unidos. ¡Buenas noticias!", manifestó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



López Obrador, quien ha presumido de su "muy buena relación con Trump" se negó por más de 40 días a reconocer el triunfo del demócrata al citar el presunto fraude que él padeció en las elecciones presidenciales de 2006, cuando mandatarios internacionales felicitaron a su rival, Felipe Calderón.



El líder izquierdista informó que le envió una carta el lunes pasado a Biden, a quien conoció cuando era vicepresidente de Estados Unidos en 2012, mientras el mexicano era precandidato a la presidencia de México por segunda vez.



"Debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales, fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías", escribió López Obrador en la misiva.



La postura de López Obrador despertó críticas entre políticos de oposición, quienes lo acusaron de apoyar la campaña de reelección de Trump con su visita a Washington en julio, el único viaje al extranjero que ha hecho como presidente.



Incluso, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, anunció su retiro el lunes pasado en medio de rumores de su desacuerdo con el posicionamiento de López Obrador.



Pero en la Cancillería mexicana han descartado represalias del próximo gobierno de Washington.



"Seguiremos trabajando por una relación bilateral, basada en los principios de cooperación y respeto, que continuará dando frutos para ambos pueblos", manifestó Roberto Velasco, director general para América del Norte de la SRE al compartir una imagen de la llamada.



Aunque no detalló los temas discutidos ni la duración de la charla, López Obrador dijo este jueves que le pedirá revisar el programa migratorio Quédate en México (Remain in Mexico), que Trump impuso para obligar a los solicitantes de refugio de Estados Unidos a esperar del lado mexicano de la frontera.



Además, el Congreso mexicano aprobó este mes reformas a la Ley de Seguridad Nacional para acotar las funciones, retirar la inmunidad diplomática y obligar al intercambio de información a los agentes de seguridad de Estados Unidos y el extranjero.



Los legisladores oficialistas han admitido que la ley tendrá efectos particulares para los elementos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).