López Obrador condenó asesinato de juez federal y su esposa en México

Por: EFE 10:54 AM / 17/06/2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este miércoles 17 de junio el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, en la ciudad de Colima, capital del estado homónimo, en el oeste del país.







"Es un crimen atroz, condenable y estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables", dijo el mandatario durante su conferencia matutina desde la céntrica ciudad de Puebla.







Señaló que ya se está actuando y dio el pésame a los familiares de las víctimas "por este abominable crimen".







Indicó que su Gobierno seguirá enfrentando a la delincuencia "y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta, apoyándonos mutuamente" entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ejecutivo.







"Cerramos filas para que estos crímenes no se repitan, que nunca más se den estos hechos violentos", afirmó.







En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también condenó el asesinato del juez, que "estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo".







Recordó que Villegas Ortiz tenía algunos juicios de importantes personajes de la delincuencia organizada y aseguró que para ella su fallecimiento ha sido "sumamente triste y lastimoso" e indicó que se tendrá que trabajar en el esclarecimiento de las investigaciones.







"Desde el Poder Ejecutivo estamos acompañando y muy interesados apoyando en que se esclarezcan estos lamentables hechos", señaló.







López Obrador no quiso dar detalles sobre la información que se tiene sobre el móvil del crimen, pero aseveró que no van a ceder ante ninguna amenaza.











Su trayectoria







Villegas Ortiz se encargaba de llevar las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión de delitos como narcotráfico, huachicol (robo de hidrocarburos) y lavado de dinero y estaba especializado en el Sistema Penal Acusatorio.







En marzo de 2018, Villegas Ortiz ordenó el traslado de Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo del capo del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera, desde un penal en el sureño estado de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos, a uno del occidental estado de Jalisco.







Desde el 1 de febrero, Villegas Ortiz fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima.







Este martes, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del juez y lo asesinó junto con su esposa.







Al conocerse la noticia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, interrumpió una sesión telemática del alto tribunal para lamentar la muerte del juez y de su esposa, y expresó su "más enérgico rechazo a la violencia".