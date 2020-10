Londres en nivel de riesgo 2; Reino Unido alerta de "gravedad" del avance del covid-19

Además de Londres, las localidades inglesas de Essex, Elmbridge in Surrey, Barrow in Furness, Cumbria, York, North East Derbyshire, Chesterfield Erewash, Derbyshire pasarán al nivel de riesgo 2.

Por: EFE 09:25 AM / 15/10/2020

El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, alertó este jueves 15-O de la "gravedad" de la amenaza del covid-19, que se expande de manera "exponencial" en el Reino Unido, y confirmó las nuevas restricciones impuestas en Londres.



En una declaración en la Cámara de los Comunes del Parlamento, el ministro insistió en que esta amenaza es "seria" y que los contagios en la capital británica se están duplicando cada 10 días, lo que ha obligado a situar a la ciudad en el nivel de alerta de riesgo 2 o alto -de una escala máxima de 3-.



Esto implica que estarán prohibidas a partir de la medianoche de este viernes las reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo lugar y se limitará a seis el número de individuos que podrán verse al aire libre, mientras que los "pubs" y restaurantes deberán cerrar a partir de las 10 de la noche.



"En Europa -dijo-, los casos de positivos han subido un 40 % frente a la semana pasada, y en Italia, Bélgica y los Países Bajos se han duplicado en los últimos quince días. Y aquí, tristemente estamos viendo la cifra más alta de muertes desde principios de junio".



El titular de Sanidad hizo hincapié en el "peligro" que supone este virus, que calificó de "mortal" y que "ahora se está extendiendo de manera exponencial en el Reino Unido".



El Gobierno considera que el establecimiento de restricciones a nivel local es la mejor respuesta para atajar el problema y que es necesario "actuar" para prevenir más muertes, justificó el ministro.



Un retraso en tomar medidas llevará a más muertes por COVID-19 y a un mayor impacto económico, insistió Hancock, y alertó de que "las "cosas irán a peor antes de que mejoren", pero que finalmente "la ciencia ayudará a salir" de la crisis, en referencia a una vacuna.



Además de Londres, las localidades inglesas de Essex, Elmbridge in Surrey, Barrow in Furness, Cumbria, York, North East Derbyshire, Chesterfield Erewash, Derbyshire pasarán al nivel de riesgo 2.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo este jueves que "no hay otra opción simple" para la ciudad y consideró las nuevas medidas necesarias para proteger a la población, si bien solicitó al Gobierno central un apoyo financiero para hacer frente al impacto de las restricciones.



El alcalde también respaldó las peticiones del líder de la oposición, Keir Starmer, de establecer un confinamiento nacional temporal -que denominó "cortocircuito"- para contener la pandemia.



En la jornada del miércoles, el Reino Unido comunicó 19.724 nuevos casos diarios de covid-19, mientras que se ha registrado 137 decesos adicionales relacionados con la enfermedad, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia alcanza ya los 43.155.