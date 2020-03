Lombardía matiza que médicos venezolanos contra Covid-19 viven en Italia

Son, continuó en un comunicado, operadores sanitarios "autónomos" llegados a Italia por el éxodo desde su país y reunidos en la asociación Venezuela, la piccola Venezia.

Por: EFE 08:11 AM / 15/03/2020

La región italiana de Lombardía (norte), la más afectada por el coronavirus, ha precisado que los médicos venezolanos que reclutará en la lucha contra el coronavirus residen ya en Italia y no tienen relación con el "régimen" de Caracas.



"Los médicos venezolanos que se unirán a nuestros profesionales en los hospitales durante la emergencia coronavirus no están vinculados al actual régimen, con el que no hay en curso ninguna negociación", matizó el consejero regional de Salud, Giulio Gallera.



Son, continuó en un breve comunicado, operadores sanitarios "autónomos" llegados a Italia por el éxodo desde su país y reunidos en la asociación Venezuela, la piccola Venezia, activa en esa nación.



Estos especialistas venezolanos "en estos momentos por motivos burocráticos no pueden ejercer la profesión" en Italia, donde residen, pero se han puesto a disposición del sistema sanitario lombardo para reforzar el funcionamiento de sus hospitales.



El consejero regional aclaró sus propias declaraciones de ayer sábado, cuando en una rueda de prensa reveló que se había solicitado personal médico de países como Cuba, Venezuela y China para afrontar la crisis del coronavirus.



"Puesto que el gran tema crítico es el del personal, en el decreto ley se incluirá la posibilidad de reclutar médicos extranjeros, basta que estén colegiados en sus países de origen sin pasar la valoración de equivalencia", señaló entonces.



Lombardía, con capital en Milán, es la región más afectada por el coronavirus en Italia y pasa apuros con su capacidad hospitalaria y también con su personal médico pues los contagios no cesan.



Los casos positivos ayer sábado ascendían a 11.685, 1.865 más que ayer, y las víctimas mortales a 966, 76 más en las últimas veinticuatro horas, informó el consejero regional.



Por eso han lanzado una campaña para "reclutar" médicos y personal sanitario con la que ya han recibido 1.600 solicitudes y valorado 692 (69 estudiantes de medicina, 137 especialistas y 74 médicos ya licenciados, además de 323 enfermeros).



Gallera dijo que se necesitan "personas que serán asistidas y formadas, acompañadas, pero que deberán entrar a trabajar en un momento complicado que Lombardía y la historia agradecerán".



"Necesitamos la competencia de todos", subrayó.



Por otro lado dijo que los expertos están utilizando un fármaco experimental contra la artritis (Tocilizumab) en el tratamiento del consejero de Desarrollo Económico, Alessandro Mattinzoli, y está arrojando "datos positivos".



"Está mucho mejor gracias a este fármaco, ha tenido una neta mejoría. No es un dato científico y comprobado, pero sí objetivo. Es una noticia bella. Solo decimos que ha habido una mejoría", sostuvo.