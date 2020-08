Líbano no descarta que explosión fue provocada por una “intervención extranjera”

El Jefe del Estado dijo que ha pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que le proporcione “fotos aéreas para saber qué ocurrió” exactamente en el puerto de Beirut.

Por: EFE 10:27 AM / 07/08/2020

El presidente libanés, Michel Aoun, afirmó este viernes que aún no se han determinado los motivos de la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que el pasado martes dejó devastada parte de Beirut y no descartó una intervención externa, un misil "o cualquier otro acto".







“No se han especificado aún los motivos de la explosión, hay posibilidad de una intervención externa mediante un misil o bomba o cualquier otro acto”, indicó Aoun a medios locales.







El Jefe del Estado dijo que ha pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que le proporcione “fotos aéreas para saber qué ocurrió” exactamente en el puerto de Beirut.







La deflagración de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en un depósito del puerto beirutí por motivos aún no aclarados provocó una gran explosión que ha causado hasta ahora 154 muertos y más de 5.000 heridos.







Aoun señaló que la investigación tratará de determinar las condiciones en las que estaba almacenado el fertilizante y si la deflagración fue resultado de una negligencia o un accidente.







Pero también, añadió, buscará determinar si la catástrofe fue provocada por una “intervención extranjera”.







“Le pedí a Macron que proporcione fotos aéreas para saber qué ocurrió” y, “si los franceses no tienen información, la vamos a pedir a otra fuente”, sostuvo Aoun.







El Gobierno libanés dio orden el miércoles a las autoridades competentes de arrestar en sus domicilios a todas las personas que hayan tenido alguna relación con la custodia de la carga del fertilizante que explosionó y que se encontraba en el puerto desde hacía seis años.







Por el momento se han practicado dieciséis arrestos, incluido el del director del puerto de la capital libanesa, por supuesta responsabilidad en la tragedia, aunque una fuente militar declaró a Efe que “un número mucho mayor” de personas están siendo investigadas.







La orden se emitió después de declarar el estado de emergencia en Beirut durante quince días y al amparo de la Ley de Defensa Nacional ordenando a la autoridad militar los arrestos.