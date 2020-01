Las protestas en todo Estados Unidos condenan la acción en Irán

Por: AP 06:20 PM / 04/01/2020

Manifestantes en docenas de ciudades de los Estados Unidos se reunieron el sábado para protestar por el asesinato de un general iraní por parte de la administración Trump y la decisión de enviar miles de soldados adicionales a Medio Oriente.

CODEPINK y Act Now to Stop War and End Racism, una coalición contra la guerra con sede en Estados Unidos, organizaron más de 70 protestas planificadas, junto con otros grupos.

Desde Tampa hasta Filadelfia y desde San Francisco hasta Nueva York, los manifestantes llevaban carteles y cantaban consignas contra la guerra.

El presidente Donald Trump ordenó el ataque aéreo del viernes cerca del aeropuerto internacional de Bagdad que mató al general Qassem Soleimani, jefe de la élite de la Fuerza Quds de Irán, a quien se ha culpado de ataques contra tropas estadounidenses y aliados estadounidenses desde hace décadas. Irán ha prometido represalias, aumentando los temores de una guerra total, pero no está claro cómo o cuándo podría llegar una respuesta.

Los organizadores de la protesta dijeron que la administración Trump esencialmente ha comenzado una guerra con Irán asesinando a Soleimani.

En Miami, se reunieron casi 50 manifestantes. Los conductores escucharon a la gente gritar: "No más asesinatos de drones", "Queremos paz ahora" y "¿Qué queremos? Paz en Irán ".

Unos cientos de manifestantes se reunieron en Times Square el sábado cantando "¡Sin justicia, sin paz, Estados Unidos fuera del Medio Oriente!"

"Estados Unidos está tratando de usar Irak como una guerra de poder", dijo Russell Branca, de 72 años, de Queens. "Si Estados Unidos e Irán van a pelear, no va a estar en los Estados Unidos y no va a estar en Irán, sino en otros lugares". Y es una locura porque nada de esto es necesario ".

En Minneapolis, los manifestantes se reunieron cerca de la Universidad de Minnesota con carteles y cánticos. Entre ellos estaba Meredith Aby, una líder de larga data del Comité local contra la guerra.

“Necesitamos salir de Irak, no enviar miles de tropas más. Necesitamos tratar de enfriar las cosas con Irán, no verter gasolina en el fuego ”, dijo Aby, de 47 años.