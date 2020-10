La vicepresidenta colombiana dio positivo para el covid-19

La Vicepresidencia señaló que la funcionaria, de 66 años, "no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo el aislamiento correspondiente".

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, dio positivo para el covid-19 tras realizarse una prueba antes de un viaje a la ciudad de Manizales, en el centro del país, donde tenía previsto participar en una cumbre de gobernadores.



"Ayer (jueves) me realicé la prueba de covid-19, ya que tenía previsto viajar a la Cumbre de Gobernadores en Manizales. Informo a los colombianos que el resultado fue positivo. Gracias a Dios, me encuentro en buen estado de salud cumpliendo el aislamiento correspondiente", expresó Ramírez en sus redes sociales este viernes 23-O.



Agregó: "Es momento de fortalecer nuestra espiritualidad, de cuidarnos y protegernos. Es una prueba que, sin lugar a dudas, debemos afrontar con humildad y sabiduría, siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le hice a los colombianos".



La Vicepresidencia señaló en un comunicado que la alta funcionaria, de 66 años, "no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo el aislamiento correspondiente".



El despacho de Ramírez informó que, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, se comenzaron a aplicar los protocolos establecidos para hacer un cerco epidemiológico.



"La vicepresidenta reitera su llamado a que todos los colombianos sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad y podamos continuar con una reactivación segura", agregó la información.



En los últimos días, la vicepresidenta ha participado en actos de Gobierno junto al mandatario Iván Duque, entre ellos un viaje el domingo pasado a Mitú, capital del sureño departamento de Vaupés, donde se reunió con comunidades indígenas y entregó más de 50 toneladas de ayuda humanitaria.



Además de Ramírez, se contagiaron del covid-19 otros altos funcionarios como el director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y Luis Fernando Suárez, quien fue gobernador encargado del departamento de Antioquia durante varios meses.



Igualmente el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, cuando aún era director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.