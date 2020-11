La vacuna de Johnson & Johnson costará menos de $ 10 y saldrá en el 2021

El estudio, aprobado este miércoles en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, prevé garantizar la vacuna "en algún momento del primer o segundo semestre de 2021", ha declarado.

Por: EFE 03:33 PM / 19/11/2020

La farmacéutica Janssen, perteneciente a la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, prevé tener la vacuna contra la covid-19, en cuyos ensayos de fase III participa España, en el segundo semestre de 2021 a un precio inferior a los 10 dólares.



Así lo ha revelado este jueves 19-J el vicepresidente del Comité Ejecutivo de Johnson & Johnson, Joaquín Duato, en una conferencia en el Encuentro Sectorial del Sector Sanitario, organizada por IESE Business School, con la colaboración de la consultora McKinsey & Company.



El estudio, aprobado este miércoles en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, prevé garantizar la vacuna "en algún momento del primer o segundo semestre de 2021", ha declarado.



Los primeros resultados clínicos de Pfizer y Moderna, con un 95 % de eficacia, son cifras que suponen "buenos presagios" para el resto de farmacéuticas centradas en la misma proteína.



Según ha informado el directivo de Johnson & Johnson, la farmacéutica ha trabajado en la cadena de suministros para poder ofrecer mil millones de vacunas en 2021 a través de una red de colaboración.



"Durante los próximos seis meses habrá buenas noticias, podremos ver cómo estas vacunas eficaces estarán disponibles para el público”, ha enfatizado Duato, que ha aprovechado para subrayar que la vacuna en la que trabaja su equipo también garantizará “los estándares de calidad y seguridad" anunciados por otras empresas del sector.



El ponente ha aplaudido la colaboración entre socios de la industria farmacéutica para encontrar una vacuna: "No es una situación competitiva, es una cuestión social y una crisis global en la que necesitaremos varias vacunas, no solo una, porque debemos vacunar a millones de personas".



Para garantizar la vacunación de la población, Johnson & Johnson trabaja junto a los gobiernos en planes de acceso y distribución, como es el caso de Covax, proyecto al que destinarán 500 millones de dosis de su producción para los países de rentas más bajas.



Desde la multinacional aseguran que el precio no se centrará en el lucro: "Buscaremos garantizar el acceso a la vacuna en todos los territorios, el precio no será de más de 10 dólares por vacuna".