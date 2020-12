La segunda ola del covid-19 "es inminente" en Perú: médicos

El gremio de galenos aconsejó endurecer de nuevo las restricciones de movilidad para reducir la magnitud de contagios y de mortalidad de esta segunda ola.

Por: EFE 01:01 PM / 26/12/2020









































Ministra preocupada por Año Nuevo



Por su parte, la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, aseguró que el virus actualmente "está en un momento de baja transmisión" en Perú y se mostró cauta al ser preguntada por la inminencia de la segunda ola de contagios.



En una entrevista en RPP Noticias con el mediático médico Elmer Huerta, Mazzetti aseguró que están vigilando por regiones la incidencia de los contagios y detalló que actualmente tienen fijada la mirada en el norte del país y en la región de Ica.



"Vemos un incremento discreto en los casos positivos por pruebas moleculares y tanto en la ocupación hospitalaria como en los fallecidos", señaló Mazzetti.



"Yo no me confiaría. Diría que estemos alerta", apuntó la ministra, que reconoció estar preocupada por el comportamiento que pueda tener la gente en las celebraciones del Año Nuevo.



"Me preocupa el cierre del año. Mal que bien, hemos logrado capear el temporal en Navidad, pero el cierre del año es muy importante, y el fin de año es el momento de los jóvenes, y ellos tienen una percepción distinta del riesgo", agregó.





Atención fijada en el norte



Después de detectarse recientemente un repunte de los casos de covid-19 en la norteña región de Piura, fronteriza en Ecuador, otras regiones han elaborado planes para prevenir y responder frente a esta segunda ola con la supervisión del Ministerio de Salud.



Es el caso de Tumbes, ubicado al norte de Piura e igualmente en la frontera con Ecuador, donde un equipo con especialistas de distintas disciplinas un cuadro de necesidades urgentes que el gobierno regional, que tiene la competencia en salud, debe atender para prevenir la segunda ola.



El último reporte del Ministerio de Salud difundido este sábado 26-D a última hora arrojó 1.564 nuevos casos confirmados, lo que elevó la cifra de contagios acumulados hasta 1.005.546.