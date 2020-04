La pandemia deja casi 3,1 millones de casos y más de 217.000 muertes

Las mayores curvas ascendentes de casos corresponden a Brasil, con unos 72.000 positivos, y a Turquía, con unos 118.000, de acuerdo con la OMS.

Por: EFE / Foto AFP 02:04 PM / 30/04/2020

Mientras muchos países relajan las medidas frente a la Covid-19 o se disponen a ello, el coronavirus sigue dejando cifras alarmantes, con casi 3,1 millones de casos en el mundo y más de 217.000 muertes, además de caídas pronunciadas de la economía y altas tasas de desempleo.



Desde que en diciembre se detectó en Wuhan (China) el primer brote de coronavirus, prácticamente ya extendido por todo el mundo, ha habido 3,09 millones de contagios (más de 66.000 en el último día) y 217.769 defunciones (5.378 en las últimas veinticuatro horas), según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



OMS a favor de seguir alerta ante el virus



Las mayores curvas ascendentes de casos corresponden a Brasil, con unos 72.000 positivos, y a Turquía, con unos 118.000, de acuerdo con la OMS.



Y es que un estudio alerta de que los infectados por el coronavirus en Brasil podrían rebasar los 1,2 millones, un número 16 veces mayor a la cifra oficial y superior al de Estados Unidos.



A nivel mundial, a la cabeza de los casos está Europa, con 1,43 millones, seguida ya muy de cerca por América, con 1,25 millones.



Y es que de los seis países más afectados en el mundo por la pandemia -con Estados Unidos a la cabeza- cinco son europeos: España, Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania.



Ante estos datos, la OMS cree que hay que "seguir alerta", precisamente cuando 21 de 44 países europeos están relajando el aislamiento social y 11 se preparan para ello, porque "la situación en Europa sigue siendo grave y, aunque hay una estabilización en la parte occidental, la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este", como en Rusia, Ucrania o Bielorrusia.



En una Europa que acumula el 63 por ciento de las muertes en el mundo por la Covid-19 (129.000) y el 46% de los casos, la OMS pide "permanecer en vigilancia y dispuestos a tomar otras medidas si es necesario, ya que este virus no perdona".



Entre los países que se preparaban para la llamada "desescalada" está Italia, con el mayor número de muertes en Europa por la Covid-19, casi 28.000, un aumento de 285 respecto a la víspera, lo que refleja la tendencia a la baja de la situación.



Los casos totales en Italia superan los 205.000 (1.872 más en las últimas veinticuatro horas), actualmente con más de 101.500 positivos, al haber caído en un día en 3.100, la mayor disminución hasta ahora.



Europa ante la desescalada



También España va relajando las medidas al estar frenando la pandemia, pero sus duros efectos sobre la economía, con un desplome histórico del 5,2 % del PIB en el primer trimestre del año, auguran una dura vuelta a la normalidad.



En España hoy las muertes diarias cayeron a 268, su nivel más bajo desde el 20 de marzo (el total es de 24.543), mientras que las personas curadas en las últimas veinticuatro horas (unas 3.100) doblan a los nuevos contagios (1.300) y los casos desde el inicio se sitúan en 112.050.



La próxima semana se presentará la hoja de ruta de la desescalada en el Reino Unido, que, según el primer ministro británico Boris Johnson, ha pasado el "pico" de la pandemia, pese a registrar 674 muertes en un día y superar así los 26.700.



Portugal, en puertas de que acabe el estado de emergencia el 2 de mayo, ve cómo la curva sigue descendiendo, con un total que supera los 25.000 contagios y casi un millar de muertos.



En Alemania (159.119 contagios, 6.228 muertos y 123.500 pacientes recuperados), se permitirá la celebración, bajo condiciones, de oficios religiosos y la apertura de espacios culturales y parques infantiles, aunque se mantiene la norma del distanciamiento social.



Por su parte, Holanda, donde las medidas ante el coronavirus han sido menos duras que en Italia o España, ha optado por llevar a cabo una encuesta y preguntar a los ciudadanos su opinión sobre la mejor estrategia de desescalada.



Rusia lejos de estabilización y EE UU, epicentro de la pandemia



El país que aún ve lejos la estabilización de la pandemia es Rusia, donde se han rebasado los 106.000 casos (casi 7.100 en las últimas horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia) y los fallecidos son poco más de un millar (101 desde ayer).



Entre los positivos, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.



El triste récord entre los países más afectados lo ostenta Estados Unidos, al contabilizarse más de un millón de casos y más de 60.000 fallecidos.



Nueva York, con más de 14.000 fallecidos, ha sido testigo de unas imágenes escabrosas: decenas de cadáveres en camiones sin refrigerar frente a una funeraria en el distrito de Brooklyn.



Azote a la economía y al ampleo



La Covid-19 está golpeando con dureza a la economía y al empleo



Así, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, augura una contracción en la eurozona este año entre un 5% y un 12%, con "una magnitud y velocidad sin precedentes en tiempos de paz".



El BCE decidió hoy mantener los tipos de interés en la zona del euro en el 0 % y los estímulos monetarios, pero va a dar a los bancos más liquidez y en mejores condiciones para que puedan prestar a las empresas y hogares.



Además, Lagarde destacó la disposición a aumentar las compras de deuda para que todos los países que comparten el euro puedan financiarse a unas tasas bajas y no suban las primas de riesgo de países como Italia, España y Grecia.



Según una primera estimación publicada este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, el PIB de los países del euro cayó un 3,8 % en el primer trimestre de 2020 respecto al último de 2019, mientras que el del conjunto del club comunitario retrocedió un 3,5 %.



Asismismo, la tasa de desempleo de la eurozona creció una décima en marzo frente a febrero, y avanzó del 7,3 % al 7,4 %, mientras que en los Veintisiete también se incrementó una décima y pasó del 6,5 % al 6,6 %.



España anotó, junto con Chipre, el mayor incremento de toda la UE en su tasa de paro durante marzo respecto a febrero, ya que creció nueve décimas porcentuales y pasó del 13,6 % al 14,5 %.



En Estados Unidos, más de 3,8 millones de personas solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo que son ya casi 30 millones quienes lo han hecho en seis semanas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.



El desempleo en Estados Unidos subió del 3,5 % en febrero al 4,4 % en marzo, pero los expertos apuntan que el indicador se disparará en abril a medida que se van acumulando el impacto negativo de la pandemia.



La investigación, a la carrera



Mientras tanto, la industria farmacéutica investiga en torno a 130 tratamientos contra la Covid-19, de los cuales 77 se basan en medicamentos existentes, y el resto son nuevas terapias que se intentan desarrollar, dijo hoy jueves el director de la Federación Internacional de Farmacéuticas (Ifpma), Thomas Cueni.



En el terreno de las vacunas para el coronavirus, la industria está estudiando alrededor de 80 posibilidades.



Por otra parte, científicos en Irlanda han detectado que algunos pacientes con casos graves de coronavirus presentan "coagulaciones sanguíneas anormales", las cuales pueden contribuir a su fallecimiento, según un estudio publicado hoy jueves en la revista British Journal of Hematology.