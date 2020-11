La lección cívica de un joven español frente a los radicales se hace viral

La reacción de Pablo, hijo de una barrendera, y sus amigos se viralizó en las redes sociales, a través de las que el grupo de adolescentes había contactado para recolocar el mobiliario urbano dañado por los disturbios ocasionados por unos 150 radicales.

Por: EFE 02:15 PM / 01/11/2020

"No todos los jóvenes somos iguales", dice a EFE Pablo Alcalde, un adolescente español de 16 años que este domingo 1-N dio una lección de civismo junto a una veintena de chicos y chicas como él, que se organizaron para limpiar los destrozos ocasionados durante la pasada noche por un grupo de violentos en la ciudad española de Logroño (norte).



La reacción de Pablo, hijo de una barrendera, y sus amigos se viralizó en las redes sociales, a través de las que el grupo de adolescentes había contactado para recolocar el mobiliario urbano dañado por los disturbios ocasionados por unos 150 radicales.



Logroño es una de las ciudades españolas que más han sufrido este fin de semana las protestas violentas por las restricciones para frenar los contagios de coronavirus, cada vez más elevados en España, que se han replicado por todo el país en las últimas 48 horas y han dejado cerca de 60 detenidos y once policías heridos.



Tras ver lo que estaba sucediendo, Pablo empezó a movilizar a su grupo de amigos a través de las redes sociales para intentar organizarse y dar un ejemplo a la ciudadanía de Logroño porque "no todos los jóvenes somos iguales", dijo el chico a EFE.





El joven se fue a casa cuando empezaron los altercados "porque daba miedo" y se encuentra muy sorprendido por la respuesta que tuvo después su iniciativa.



Pablo explicó que en la zona donde se dieron los disturbios había cascotes de botellas, cristales, piedras, cargas de petardos y bengalas empleadas por los radicales, así como tapas de alcantarillas desplazadas de su lugar.



"Hay jóvenes que tenemos conciencia de lo que está ocurriendo y lo sucedido ayer no fue una manifestación, sino un acto vandálico", señaló Pablo.



Hasta el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el gesto de Pablo y de sus amigos. "La juventud de nuestro país es esto: generosidad, responsabilidad, compromiso. Valores que nos engrandecen como sociedad", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.



Alrededor de 60 personas fueron detenidas en las últimas horas en España por las protestas mantenidas este sábado contra las restricciones adoptadas para frenar los contagios por coronavirus en varias ciudades, que derivaron en disturbios y enfrentamientos violentos contra las fuerzas de seguridad.



Las protestas comenzaron el pasado viernes, coincidiendo con la entrada en vigor en la mayoría de las regiones españolas de las limitaciones destinadas a evitar los desplazamientos y las reuniones sociales con motivo del festivo de Todos los Santos, que afectan al 87 % de la población, y continuaron el sábado, extendiéndose a más localidades.



Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, divulgados el viernes, España acumula ya 1.185.678 de afectados por la covid-19 y 35.878 fallecidos desde el inicio de la pandemia.