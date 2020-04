La justicia argentina otorga arresto domiciliario a 800 presos por Covid-19

El objetivo de la medida es preservar la salud de los reos que integran los principales grupos de riesgo, ante un posible contagio.

Por: EFE 09:10 AM / 09/04/2020

La Justicia argentina ordenó el arresto domiliciario de unos 800 presos del Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos Aires por pertenecer a grupos de riesgo de la pandemia de coronavirus, informó este jueves 9-A el procurador general del distrito, Julio Conte Grand.



La medida fue adoptada por el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito a nivel económico y demográfico de Argentina, y abarca a cerca de 800 personas que se encuentran privadas de libertad, procesadas o condenadas por delitos leves, y tienen más de 65 años, padecen enfermedades graves, están embarazadas o viven con sus niños pequeños en las cárceles.



En un principio se presentaron más de 2.800 solicitudes individuales, pero hasta el momento solo se benefició a casi 800 presos, precisó Conte Grand en declaraciones al canal TN.



El objetivo de la medida judicial es preservar la salud de los presos que integran los principales grupos de riesgo, ante un posible contagio de coronavirus dentro de los centros penitenciarios.



Al comienzo de la pandemia, los presos solicitaron no recibir visitas para evitar la eventual transmisión del virus y luego la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno argentino desde el 20 de marzo obligó a sus familiares a quedarse en sus hogares.



El procurador general bonaerense aclaró que "los presos de máxima peligrosidad no van a salir" con arresto domiciliario, como tampoco los acusados de delitos graves.



Asimismo, se realizará un seguimiento individual de los casos "para evitar que exista un desvío del comportamiento", por lo que a algunos presos se les colocará un brazalete magnético y otros contarán con acompañantes o vigilancia.



Argentina registra hasta el momento 1.795 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 69 fallecieron y otros 365 ya recibieron el alta médica.



Hasta el momento no se registraron casos de coronavirus en las superpobladas cárceles de la provincia de Buenos Aires, que albergan cerca de 45.000 presos