La distancia social aísla aún más a los sordos en Europa

Un mayor aislamiento social, problemas con el teletrabajo por la dependencia de un intérprete y la imposibilidad de leer los labios para poder comunicarse: la comunidad de sordos no solo se enfrenta a la pandemia del coronavirus, sino también al abandono social.

Uno de los principales problemas, según apunta el director ejecutivo de la Unión Europea de las personas sordas (EUD, por sus siglas en inglés), Mark Wheatley, es la distancia social.

“Mucha gente sorda se ve aislada cada vez más”, explicó Wheatley a Efe, un hecho que, lamentablemente, “está afectando a su salud mental”.

El director de la organización que representa a las personas sordas europeas cita, por ejemplo, a las personas mayores, para quienes no es fácil adaptarse a la tecnología pueden tener dificultades en “entender cómo funciona”.

Con medidas estrictas de distanciamiento social, “ya no existen los puntos de encuentro con otros amigos sordos por las mañanas para tomar un café, esta interacción social no se permite, la gente empieza a quedarse mucho más aislada en casa porque no puede visitar a sus amigos”, subrayó Wheatley.