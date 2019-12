La activista ambiental Greta Thunberg, personalidad del año de la revista Time

AFP / CNN

AFP

La activista ambiental Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, fue elegida como la personalidad del año 2019 de la revista Time, anunció la publicación el miércoles 11-D, que la colocó en su portada con el título "El poder de la juventud".

La joven se convirtió en la portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática, atrayendo a millones de personas a su causa, desde que inició una huelga en solitario contra el calentamiento global fuera del Parlamento de Suecia el año pasado.

“Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente común que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”, escribe Time.

Cada año, la revista presenta a la persona, grupo, movimiento o idea más influyente de los 12 meses anteriores. El año pasado, fue “The Guardians”, un grupo de periodistas que fueron atacados o agredidos por su trabajo.

En 2017, fue “The Silence Breakers”, el grupo de personas que se presentaron para denunciar la conducta sexual inapropiada. Las personas pasadas del año incluyen a Adolf Hitler, el ayatolá Jomeini y Joseph Stalin.

El editor de tiempo Ed Felsenthal dio a conocer la Persona del Año en el programa “Today” el miércoles 11-D.

La lista este año incluyó a Donald Trump, Nancy Pelosi, el informante del caso de Ucrania y los manifestantes de Hong Kong.