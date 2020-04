La UE insiste: sanciones no deben impedir ayudar a Venezuela o Cuba

"Hay actores financieros que son muy reticentes a enviar ayuda humanitaria porque tienen miedo a caer en sanciones", explicó Josep Borrell.

Por: EFE 03:32 PM / 06/04/2020

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, insistió este lunes 6-A en que cualquier sanción internacional que pese sobre países como Venezuela o Cuba no puede perjudicar el envío de ayuda humanitaria, especialmente durante la pandemia del coronavirus.



"En el marco de las Naciones Unidas y de la UE está muy claro que nuestras sanciones no suponen problemas en cuanto a la facilitación de la ayuda humanitaria, pero pedimos que lo hagan otros países que han establecido sanciones", indicó Borrell en una rueda de prensa telemática tras una reunión por videoconferencia de los ministros comunitarios de Defensa.





"Que las exenciones humanitarias para proporcionar material médico, equipos, a países que son objeto de sanciones - Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o Venezuela- no impidan el desarrollo de la ayuda humanitaria", añadió.





Borrell recordó que la posición de la UE se resume en que "es absolutamente necesario que las sanciones no impidan la ayuda humanitaria".



Recordó que "hemos pedido que todo el mundo dé las clarificaciones necesarias para que todo el mundo esté seguro de que no habrá sanciones para quienes intervengan en la canalización de ayuda humanitaria".



"Hay que dejar claras las necesidades que todo el mundo tiene, porque hay actores financieros que son muy reticentes a participar en el envío de ayuda humanitaria porque tienen miedo a caer en sanciones", explicó.



El jefe de la diplomacia comunitaria consideró que "tiene que estar claro que en estas circunstancias, más que nunca", que "no habrá sanciones para quienes participen en el intercambio de bienes y servicios que guardan relación con la ayuda humanitaria".