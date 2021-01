La UE, dispuesta a ayudar a BioNTech a aumentar la producción de vacunas

BioNTech anunció el 1-E que aumentará su capacidad de producción y atribuyó la escasez actual en parte a la política de compras de la UE en la que el proceso ha sido más lento que en otras partes del mundo.

Por: EFE 11:01 AM / 03/01/2021

La Unión Europea (UE) está dispuesta a ayudar a la empresa alemana BioNTech a aumentar la producción de la vacuna contra el covid-19, ante los cuellos de botella que se están dando debido a la escasez mundial de capacidad de producción, según la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.



"Entendemos que todo el mundo está mirando al ritmo de la vacunación. El cuello de botella en este momento no es el volumen de pedidos, sino la falta de capacidad de producción mundial. Esto también es cierto para BioNTech", dijo la comisaria en una entrevista con la agencia alemana DPA difundida por su servicio de prensa.



La vacuna desarrollada por BioNTech con la estadounidense Pfizer es hasta ahora la única autorizada en la UE y los países afrontan de momento escasez para inmunizar a toda la población, mientras crecen las críticas en algunos de ellos por la lentitud de la vacunación, en particular en Alemania.



En esta tesitura, BioNTech anunció el 1-E que aumentará su capacidad de producción y atribuyó la escasez actual en parte a la política de compras de la UE en la que el proceso ha sido más lento que en otras partes del mundo.



La comisaria defendió este sábado la estrategia adoptada por Bruselas de invertir desde el principio en varias vacunas en desarrollo para asegurar que los países tenían acceso a una que resultase efectiva.



"La situación mejorará paso a paso. Hemos estado negociando para tener dosis adicionales de la vacuna de BioNTech mucho tiempo y estamos listos de nuevo para ayudar a expandir la capacidad de producción", dijo en la entrevista.



La Comisión Europea, que proporcionó 100 millones de euros en financiación a BioNTech para el desarrollo de la vacuna, obtuvo 200 millones de dosis de la misma en diciembre y ha ejercido una opción para adquirir 100 millones de dosis más.



Kyriakides recordó que otros fabricantes con los que la UE tiene contratos están a punto de ver aprobadas sus vacunas y que, si todas las candidatas reciben el visto bueno, Europa tendrá más de 2.000 millones de dosis disponibles. Las dosis conseguidas por Bruselas se distribuyen después de forma proporcional entre los países.



Además de la vacuna de Pfizer/BioNTech, la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto aprobar este mes la de la estadounidense Moderna, mientras que la desarrollada por AstraZéneca y Oxford -que ya ha sido autorizada en el Reino Unido- aún no ha solicitado autorización en la UE, aunque se espera que lo haga pronto.