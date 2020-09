La Presidenta interina de Bolivia se retira de la carrera electoral

"Hoy dejo de lado mi candidatura a la Presidencia de Bolivia para cuidar la democracia", dijo Jeanine Áñez en un video difundido a los medios.

Por: EFE 08:47 PM / 17/09/2020

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves 17-S que retira su candidatura para las elecciones de octubre.



"Hoy dejo de lado mi candidatura a la Presidencia de Bolivia para cuidar la democracia", dijo Jeanine Áñez en un video difundido a los medios.



"No es un sacrificio, es un honor", aseguró, ante el riesgo de dividir el voto contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y que "acabe ganando la elección" del próximo 18 de octubre.



La hasta ahora candidata por la alianza Juntos afirmó que su decisión busca "ayudar a la victoria de los que no queremos las dictadura", porque "si no nos unimos, vuelve Morales".



"Si no nos unimos, la democracia pierde, (...) la dictadura gana",añadió, por lo que instó a dejar de lado diferencias y "construir con unidad la libertad".



"Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia", aseveró, a la vez que agradeció la "comprensión" por su decisión en "un momento histórico".



Jeanine Áñez apostó porque haya "un candidato democrático para enfrenar al MAS", al que animó a defender una serie de programas iniciados por su Gobierno interino.



Áñez indicó que seguirá como presidenta transitoria hasta la elección de un nuevo jefe de Gobierno tras los comicios generales.



La mandataria transitoria apareció en el video de unos tres minutos y medio de duración acompañada del candidato de Juntos a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, de varios ministros del Gobierno interino y de políticos que apoyan a Áñez como el alcalde de La Paz, Luis Revilla.



El anuncio se produjo un día después de que la encuesta electoral más amplia difundida hasta ahora en el país la sitúe en cuarto lugar en intención de voto, lejos incluso de poder disputar una segunda vuelta con el primero en los sondeos, el candidato del MAS Luis Arce.



Las alianza Juntos es una de las ocho candidaturas que concurren a las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores.