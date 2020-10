La Cámara rechaza moción de censura contra el ministro colombiano de Defensa

Trujillo acudió el pasado 7-O al debate de moción de censura en la Cámara de Representantes en el que fue duramente interpelado por la respuesta de la Policía a las recientes protestas en ese país y tras el cual la votación se fijó para este martes.

La Cámara de Representantes de Colombia rechazó este martes 13-O por amplía mayoría la moción de censura promovida por la oposición contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.







"Por el sí, 24 votos; por el no, 136 votos", anunció como resultado el secretario general de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, al cerrar la votación.







Trujillo acudió el pasado 7 de octubre al debate de moción de censura en la Cámara de Representantes en el que fue duramente interpelado por la respuesta de la Policía a las recientes protestas en el país y tras el cual la votación se fijó para este martes.







El ministro recibió el espaldarazo del partido de gobierno, el Centro Democrático, así como de las bancadas de Cambio Radical, el Conservador y el Partido de la U, que componen las mayorías en el Congreso.







"Por la seguridad de los colombianos, por la integridad de la patria, voto no", dijo la congresista del Centro Democrático Margarita Restrepo al negar la proposición de la oposición.







El jefe de la cartera de Defensa, que llegó al cargo en noviembre del año pasado, está en el ojo del huracán por la muerte de Javier Ordóñez, de 46 años, ocurrida a manos de la Policía el pasado 9 de septiembre en Bogotá, y el asesinato de Juliana Giraldo, una transexual que iba en un automóvil atacado a tiros por un soldado del Ejército en Miranda, departamento del Cauca (suroeste).







Quienes votaron contra la moción de censura argumentaron que lo hicieron para defender la institucionalidad, respaldar a las Fuerzas Militares y velar por la seguridad de los colombianos.







Por su parte, los congresistas opositores cuestionaron las decisiones del ministro, a quien señalan como responsable político de la brutalidad policial y el exceso de la fuerza pública en las protestas sociales.







La oposición exigió que el ministro renuncie y asuma su responsabilidad por las intervenciones de la Policía que, según la Corte Suprema de Justicia, actúa de manera "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada" en esas manifestaciones.







"En defensa de las instituciones y por que en Colombia no se legalice la pena de muerte, voto sí", aseguró el representante Germán Navas Talero, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA).







Pese a salir victorioso en esta votación, Trujillo todavía tendrá que acudir a otro debate de moción de censura para el que fue citado el próximo 22 de octubre en el Senado.