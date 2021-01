Kim: Trabajaré para alumbrar nueva era en la que los ideales se hagan realidad

Salutación de año nuevo a norcoreanos en vísperas de importante congreso.

Por: EFE 09:01 AM / 01/01/2021

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha deseado este viernes 1-E por carta a los ciudadanos del país asiático felicidad y buena salud, un mensaje que ha sustituido a su tradicional discurso de Año Nuevo y que llega en vísperas de un importante congreso del partido único.



"Deseo de corazón a todas las familias a lo largo del país una mayor felicidad y a los seres queridos buena salud", ha dicho Kim en una carta manuscrita que hicieron hizo pública la agencia estatal de noticias KCNA y el diario Rodong.



"En este nuevo año también trabajaré para alumbrar pronto la nueva era en la que los ideales y deseos de nuestra gente se hagan realidad", ha escrito Kim, que ha agradecido al pueblo el "haber confiado y apoyado invariablemente" al Partido de los Trabajadores "incluso en los tiempos difíciles".



Casi todos los años desde que llegó al poder a final de 2011, Kim ha ofrecido un discurso televisado de Año Nuevo que servía para obtener claves sobre los planes del régimen en relación a su programa de armas de destrucción masiva.



Se desconoce la razón por la cual Kim no ha optado por realizar un discurso este año, aunque muchos expertos apuntan a la mala situación económica que vive el país tras sufrir varios desastres naturales y los estragos de la pandemia, así como a la inminente celebración del mencionado congreso.



En la esperada reunión política, en la que se presentará un nuevo plan económico quinquenal, se espera que el líder pronuncie también un discurso que arroje claves sobre el rumbo que adoptará este año el régimen.



Tras el punto muerto al que llegaron las negociaciones sobre desnuclearización entre Kim Jong-un y Donald Trump, Pionyang no se ha pronunciado con respecto a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en EE UU.



No obstante, muchos expertos prevén que el régimen defienda en este congreso la necesidad de aferrarse a sus activos nucleares y que incluso comience a hacer pruebas de armas a partir de febrero, tras la toma de posesión de Biden, para tratar de forzar un retorno a las negociaciones.



El régimen aún no ha especificado la fecha de inicio del congreso del Partido de los Trabajadores, aunque se cree que podría arrancar este mismo fin de semana, después de que el régimen informara en la víspera de la llegada a Pionyang de los miles de delegados que participarán en el evento.