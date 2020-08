Kanye West será candidato a la Presidencia de EE UU en Utah y Colorado

Con la aprobación de Utah, un estado con 3 millones de habitantes, West podrá ser elegido en tres territorios del país, ya que anteriormente consiguió inscribirse en Oklahoma y Colorado.

Por: EFE 05:53 PM / 17/08/2020

El rapero Kanye West, que el pasado julio anunció su candidatura a la Presidencia de EE UU, figurará en las papeletas electorales del estado de Utah como candidato independiente durante las próximas elecciones de noviembre.



Con la aprobación de Utah, un estado con 3 millones de habitantes, West podrá ser elegido en tres territorios del país, ya que anteriormente consiguió inscribirse en Oklahoma y Colorado.



Además, podría ser candidato en el estado de Wisconsin aunque su moción allí ha sido pausada tras una demanda que reclama su retirada por no haber cumplimentado correctamente el registro y presentar un listado de firmas difícil de verificar.



Aunque el músico registró su comité de campaña electoral en la Comisión Federal de Elecciones, nunca han sido claras las intenciones reales detrás de su candidatura política, ya que se anunció cuando el plazo para registrarse había expirado en varios estados.



Recientemente, un reportaje de la cadena de noticias CNN aseguró que la iniciativa de West era vista con buenos ojos por parte de algunos miembros del Partido Republicano ya que los conservadores consideraban que su nombre en las papeletas podría desviar a votantes potenciales del demócrata Joe Biden.



La CNN señalaba que abogados que anteriormente habían trabajado para los republicanos estarían colaborando con el rapero para inscribirle en más estados, aunque ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.



Todo ocurre después de que la revista Forbes publicara una entrevista con el músico en la que hizo varias controvertidas declaraciones.



Entre ellas, que ya no apoyaba al actual presidente, Donald Trump, a quien había defendido fervientemente, que sospechaba de una posible vacuna contra la COVID-19 o que el sistema de planificación familiar de EE UU es obra de los supremacistas blancos.



También explicó que el eslogan de su campaña sería "YES!", y el nombre de su formación política, "Birthday Party" (El Partido del Cumpleaños), que escogió porque: "Cuando ganemos, será el cumpleaños de todo el mundo".



Asimismo, varios medios afirmaron que en este contexto, West y su mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian llevan vidas separadas en un momento de crisis para la pareja y durante un episodio de bipolaridad del músico.