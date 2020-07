Johnson admite que su Gobierno "no entendió" la covid-19 durante semanas

Entre los posibles errores del Gobierno en la gestión de la pandemia cita "comprender el alcance de la propagación del virus de persona a persona sin síntomas".

Por: EFE 02:05 PM / 24/07/2020

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha admitido este viernes 24-J en una entrevista con la BBC que su Gobierno "no entendió" la naturaleza de la covid-19 durante "semanas o meses", si bien descartó haber sido lento en ordenar el confinamiento.







Cuando se cumple un año de su llegada al poder, el líder conservador asume "toda la responsabilidad" por los actos de su Ejecutivo y dice que "hay lecciones que aprender" y "habrá muchas oportunidades para hacerlo".







Entre los posibles errores del Gobierno en la gestión de la pandemia cita "comprender el alcance de la propagación del virus de persona a persona sin síntomas".







En cuando a la tardanza en confinar el país, afirma que "hay preguntas abiertas", incluso entre los científicos, sobre cómo se manejó la pandemia "en sus estadios iniciales", y reconoce que las cosas "pudieron hacerse de manera diferente".







No obstante, subraya que él se adhirió "como el pegamento" a los consejos de sus asesores médicos y científicos.







Johnson declaró hace unos días que, más adelante, autorizará una investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria, si bien no dio detalles ni fechas.







Las muertes por covid-19 en el Reino Unido se elevaron este viernes a 45.677, tras sumar 123 en 24 horas, lo que consolida al país como el primero de Europa y tercero del mundo más castigado por la pandemia.







La oposición laborista, liderada por Keir Starmer, ha criticado al Gobierno por su lentitud en declarar el confinamiento, que comenzó el 23 de marzo; por los fallos en el sistema de detección y rastreo de contagios, la escasez de equipamientos de protección en el sector sanitario, y la postergación de la reapertura de las escuelas, entre otras cosas.