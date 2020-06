Jefe de un cartel mexicano reclama al Gobierno por detener a su madre

A través de un video de 3 minutos difundido este domingo, "El Marro", sentado en una silla y con una ametralladora, reclamó a las autoridades federales y estatales que se hayan metido con su familia al aprehender a su madre.

Por: Reuters 02:20 PM / 21/06/2020

La madre de José Antonio Yépez, conocido como "El Marro y jefe del Cartel de Santa Rosa de Lima, fue una de los casi 30 detenidos en el operativo que autoridades mexicanas realizaron este fin de semana en Guanajuato, que desencadenó bloqueos carreteros con autos incendiados.







Además, acusó a las autoridades de estar coludidas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, apodado el Mencho.







Ambas organizaciones se disputan el control de Guanajuato, estado del centro de México con 6 millones de habitantes, conocido por ser un centro turístico, industrial y, por ende, una zona de contrabando de drogas y combustible.







Yépez Ortiz advirtió que la situación “se pondrá de a peso”, expresión que en México denota un panorama tenso o peligroso.







Asimismo, afirmó que el grupo rival no entrará a Guanajuato y que, incluso, está dispuesto a aliarse con el Cártel de Sinaloa.







“Aunque me cueste trabajarle a algunos de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí, hijos de ..., primero les he de servir a cualquiera de esos señores, pero a esos hijos de ... no los voy a dejar entrar”, dijo el jefe criminal en referencia a la organización de Jalisco.







La detención de la madre de "El Marro" se suma a la de su esposa, Karina, arrestada en enero pasado en la comunidad de San Miguel Octopan, dentro del municipio de Celaya, aunque días después fue liberada porque un juez consideró ilegal su detención.







En marzo, el Gobierno federal confirmó la detención del padre de "El Marro", vinculado a proceso por robo de vehículo.







Las autoridades reportaron incendios y estallidos en al menos 14 de los 46 municipios de Guanajuato este sábado, como los de Salamanca, Cortázar, Juventino Rosas y Celaya.







Celaya, el tercer municipio más grande del Estado con casi medio millón de habitantes, fue el más afectado con al menos 21 vehículos incendiados, siete negocios y un terreno baldío, aunque no hubo personas lesionadas ni fallecidas, según la Alcaldía.







La batalla de los carteles por el control de Guanajuato ha provocado una escalada de violencia pese a la pandemia de covid-19.







Guanajuato se ha mantenido desde 2019 como el estado mexicano con más homicidios dolosos.







De enero a mayo de este año se registraron en él 1.903 asesinatos, lo que supone un promedio de 12 diarios, de los que aproximadamente el 80 % se relaciona con dicha disputa, según autoridades locales.