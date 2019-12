Jefe de ONU dice estar "decepcionado" por la COP25 y lamenta la "oportunidad perdida"

AFP

AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el domingo que estaba "decepcionado" por los resultados de la COP25 y lamentó "una importante oportunidad perdida" después de la aprobación por parte de la conferencia de un acuerdo de mínimos.

"La comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de demostrar una mayor ambición en materia de mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática", sentenció. "No debemos rendirnos y no me rendiré".

Reunida en Madrid, la COP25 señaló en su sesión de clausura el domingo la "necesidad urgente" de actuar contra el calentamiento global, pero sin llegar a un acuerdo sobre los puntos esenciales para responder a la emergencia climática y a los enérgicos llamados de los ambientalistas.

El jefe de la ONU aseguró su determinación de "trabajar para que 2020 sea el año en que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos dice que es necesario para lograr la neutralidad de carbono en 2050 y un aumento en temperatura de no más de 1,5 grados".