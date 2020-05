Jefa de enfermeras mexicanas anuncia que dio positivo al Covid-19

Fabiana Zepeda saltó a la palestra pública el pasado 20 de abril cuando llamó a frenar las agresiones al personal sanitario en plena pandemia por parte de personas que los discriminan como posibles transmisores del virus.

Por: EFE 11:20 PM / 12/05/2020

La jefa de la división de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Fabiana Maribel Zepeda, anunció este martes 12 de mayo que se ha puesto en aislamiento tras haber dado positivo a la prueba del Covid-19







"Me encuentro en aislamiento, ya que di positivo a Covid-19. Soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme", informó en su cuenta de Twitter la jefa Fabiana , como la llaman sus colegas.







Zepeda saltó a la palestra pública el pasado 20 de abril cuando llamó a frenar las agresiones al personal sanitario en plena pandemia por parte de personas que los discriminan como posibles transmisores del coronavirus.







"Vivo lo que viven mis compañer@s en todo el mundo. Abrazo solidario en nuestro #DíaDeLaEnfermeríaCorazón creciendo, aunque sea virtual y a sana distancia", publicó este martes la enfermera.







El pasado 20 de abril, Zepeda compareció en la rueda de prensa en la que se presenta el reporte técnico del coronavirus para exaltar la labor del personal sanitario en México y solicitar el final de las agresiones en su contra.







La enfermera dijo que es doloroso hablar de los trabajadores de la salud, los cuales "también tenemos familia" y que hoy están dejando sus casas, a su familia para dedicar su vida en las unidades hospitalarias.







No obstante aseguró que en México, como en el resto del mundo también se aplaude y se hace homenaje al personal sanitario y del esfuerzo que despliegan.







Expresó su agradecimiento por todos estos apoyos recibidos para hacer un llamado a las personas que han agredido al personal de salud para que "limiten esas agresiones" y que tengan en cuenta que pueden llegar a requerir de sus servicios.







"Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdennos por favor a cuidarlos y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden" dijo la jefa de la división de Programas de Enfermería del Imss, que tiene a su cargo a 131.000 enfermeras y enfermeros en todo el país.







El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), la Cruz Roja Mexicana (CRM) y el Imss reiteraron su solicitud de protección para el personal de salud tras decenas de agresiones y presentaron una campaña para sensibilizar a la sociedad al respecto.







En el Día Internacional de la Enfermera, las instituciones recordaron que hasta el 6 de mayo en México se habían registrado 47 casos documentados de agresiones a personal de salud del Imss en 11 estados del territorio, la mayoría de ellos contra el personal de enfermería.







Las autoridades sanitarias de México reportaron este martes 353 muertes por el Covid-19 para llegar a 3.926 fallecimientos y 38.324 contagios, 1.997 más que el día anterior.