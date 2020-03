Italia supera los 9.000 muertos, con casi 1.000 más en un solo día

La cifra total de infectados desde la detección del virus en Italia el 20-F es de 86.489, lo que supera todos los casos registrados en China

Por: EFE 02:30 PM / 27/03/2020

El número de fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzó este los 9.134, al registrarse 969 en las últimas veinticuatro horas, un aumento récord en el cómputo de víctimas de esta pandemia.



La cifra total de infectados desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero es de 86.489, lo que supera todos los casos registrados en China, cerca de 82.000, y convierte a Italia, a la espera de los datos de hoy de Estados Unidos, en el país del mundo más afectado.



Los casos positivos en estos momentos ascienden a 66.414, con 4.401 en el último día, una cifra que parece mostrar que se contiene el aumento de los contagios, según los datos ofrecidos por Protección Civil.



Hasta ahora han sido dadas de alta 10.950 personas.



La situación más grave sigue dándose en la región septentrional de Lombardía, donde hoy murieron 541 personas más y los fallecidos ya son 5.402. Le siguen Emilia-Romaña, con 9.300 casos positivos y 1.267 fallecidos.



En todo el país hay 3.732 pacientes en cuidados intensivos, de ellos casi 1.300 en hospitales de Lombardía.



Por ello, como explicó en la conferencia de prensa Domenico Arcuri, comisario extraordinario para esta crisis sanitaria, 75 de estos pacientes han sido trasladados a otras regiones de Italia menos desbordadas.



El comisario subrayó que se está ante una crisis global en la que los países deben "colaborar sin egoísmos ni particularismos".



Indicó que se está trabajando para la reconversión de empresas, de manera que se refuerce la capacidad de producir el material que tanto se necesita en los hospitales, como mascarillas, a fin de lograr la autosuficiencia y no depender tanto de la importación.



"Nuestro esfuerzo es de 360 grados: seguimos colaborando con muchos países, adquirimos dispositivos médicos de Francia, Alemania, China, Rusia, se están llevando a cabo negociaciones con otros países a menudo lejanos, donde se fabrican estos productos. Sin ninguna implicación de naturaleza política, geográfica", dijo Arcuri.



"Para nosotros es tiempo de cooperación, no de divisiones. Dondequiera que se encuentren soluciones para nuestros ciudadanos, es correcto ir allí", añadió



Desde mañana, agregó, el Ministerio de Defensa va a colaborar con personal y transportes como camiones y helicópteros a trasladar material y aparatos médicos los antes posible allí donde se necesite.



En cuanto a las plazas de cuidados intensivos, detalló que han aumentado un 68 % desde el inicio de la crisis, desde las 5.343 que había antes en Italia hasta casi 9.000.



Según dijo esta mañana el presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, los contagios del coronavirus en Italia se han ralentizado ,pero por el momento no se ha alcanzado el pico de la difusión, lo que se prevé para "los próximos días",



Se ha reclutado a ochocientos médicos y enfermeros voluntarios, incluso jubilados, para reforzar los hospitales del norte, la zona más afectada por el coronavirus, y el primer grupo partió hoy a las regiones de Lombardía y Emilia-Romaña.



Los hospitales de las ciudades de Piacenza (Emilia-Romaña) y las lombardas de Brescia y Bérgamo se repartirán este viernes un primer destacamento de veintiún médicos de diferentes especialidades procedentes de todo el país, explicaron a Efe fuentes de Protección Civil.



El Gobierno de Italia había anunciado el reclutamiento de 300 médicos e inmediatamente recibió un aluvión de propuestas, de unos 8.000 profesionales, que se unirán a los hospitales del norte, al borde del colapso por la pandemia del coronavirus.



Por otro lado el Gobierno ha lanzado otro anuncio para reclutar 500 enfermeros voluntarios.