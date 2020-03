Italia supera los 6.000 muertos

El presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, pidió prudencia y prefirió no confirmar una tendencia a la baja.

Por: EFE 03:00 PM / 23/03/2020

El número de muertos en Italia con coronavirus alcanzó este lunes 23-M los 6.077, con un aumento de 602 en solo 24 horas, lo que representa el segundo día consecutivo en que decrecen los fallecimientos y los contagios, según datos de Protección Civil.



El número de personas actualmente enfermas se situó en 50.418, un aumento de 3.780 casos positivos respecto a los registrados ayer.



Se han producido hasta ahora 7.423 altas y el número total de casos de coronavirus desde que se detectó el brote hace un mes asciende a 63.927.



La cifra de fallecidos en toda Italia sigue decreciendo por segundo día consecutivo: entre el viernes y el sábado murieron 793 personas; entre el sábado y el domingo, 651 y entre ayer, domingo y hoy, lunes, 602.



Asimismo se reduce levemente el número de casos positivos actuales: el día 20 de marzo aumentaron en un 4.670 personas; el 21 de marzo subieron en 4.821; el 22 de marzo en 3.957 y hoy en 3.780.



El presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, pidió prudencia y prefirió no confirmar una tendencia a la baja, simplemente se limitó a "tomar nota" sobre estas cifras.



Italia afronta una semana crucial porque debe saber si las restricciones de movimientos y sociales impuestas hace dos semanas -tiempo medio de la incubación del coronavirus- tienen efecto en la pandemia que atraviesa el país.



"Esta semana es muy importante para estudiar los gráficos", indicó Brusaferro, quien insistió en la necesidad de que los italianos continúen confinados en casa para "evitar que dentro de 15 o 20 días emerjan nuevos casos de contagios".



"No quiero pronunciarme porque ahora estamos viendo los efectos de las medidas impulsadas hace dos semanas", sostuvo el técnico.



La región más afectada sigue siendo Lombardía, en el norte, donde han fallecido 3.776 personas y 18.910 siguen enfermas, de estas 8.461 en aislamiento domiciliar, 9.266 hospitalizados con síntomas y 1.183 en cuidados intensivos.



El consejero de Salud de Lombardía, Giulio Gallera, explicó que este lunes es el primer día en que se registra una caída de los ingresos: hoy se hospitalizó a 9.266 personas y ayer a 9.439. "Es el dato más bonito", celebró.



Las cifras en Lombardía parecen demostrar que la tendencia de contención también se vislumbra en esa región pero Gallera advirtió de que "los datos son como siempre en claroscuro, aunque hoy sean más claros que oscuros", por lo que pidió "no cantar victoria".



El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, explicó que Alemania acogerá en sus hospitales a un total de ocho pacientes italianos para ayudar en esta crisis y dos de ellos ya han llegado al "land" de Sajonia.



"Esto evidencia la importancia que tiene la solidaridad internacional", celebró Borrelli, quien destacó la cooperación con otros países como Rusia, China, Cuba, Alemania o Francia y la de los italianos, que ya han donado más de 25 millones de euros.