Italia suma 119 muertos por coronavirus pero sigue reduciendo los enfermos

Por EFE 01:33 PM / 23/05/2020

Italia ha registrado 119 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que aumenta el balance de víctimas mortales hasta las 32.735 personas, mientras sigue reduciendo el número de enfermos, según los últimos datos divulgados por Protección Civil este sábado 23-M.



Las personas actualmente enfermas son 57.752, la mayoría aisladas en sus domicilios, lo que supone una reducción de 1.570 respecto a ayer, confirmando la tendencia a la baja que se inició hace un mes.



En total Italia ha registrado 229.327 infecciones desde que comenzara la crisis el pasado 21 de febrero, aunque en las últimas horas se han detectado nuevos 669 casos, en línea con los últimos días y la mayoría en Lombardía (norte), la región más afectada.



Además en el último día se han curado 2.120 personas y se han realizado 72.410 pruebas, hasta un total de casi 3,4 millones.



La región de Sicilia (sur) por primera vez no ha registrado casos de contagios en el último día, en las 2.500 pruebas efectuadas, y en el Lacio (centro), con capital en Roma, solo se registraron 18 nuevas infecciones, el número más bajo desde el 10 de marzo.



En este contexto, Italia sigue el proceso de aligeración de las restricciones sociales y movimientos impuestas el 10 de marzo en todo el territorio.



En estos momentos, y desde el 18 de mayo, prácticamente todos los sectores productivos y los negocios pueden abrir, con medidas de seguridad como el uso de mascarilla y la distancia entre personas de al menos un metro.



El lunes volverán los gimnasios y centros deportivos, aunque no los de la región de Lombardía, que lo harán a partir del 1 de junio por precaución.



Ante esta apertura, el Ministerio de Deporte recomienda entre otras cosas reducir la presencia de personas en los gimnasios, desinfectar constantemente sus espacios e instalar papeleras para objetos potencialmente infectos, como pañuelos o mascarillas.



Se insta a preparar recorridos de entrada y salida diferenciados y se exige el uso de guantes y mascarilla, mantener una distancia de seguridad, de dos metros si se está haciendo deporte, y evitar compartir objetos de los ejercicios.



Entre otras cosas los aficionados del gimnasio deberán llegar ya al centro vestidos para hacer deporte y tampoco podrán compartir objetos como secadores de pelo o botellas.



Otra cuestión es la de las playas. En Italia se puede ir a la costa, sin salir de la propia región, desde el 18 de mayo, aunque con medidas de seguridad como la prohibición de practicar deportes y juegos en grupo o sombrillas separadas ocupando 10 metros cuadrados.



No obstante las distintas regiones han dictado fechas de apertura distintas en función de su situación y de sus planes y además muchos establecimientos privados, muy frecuentes en el país, aún no han abierto porque están preparando sus infraestructuras.



Por ejemplo Emilia-Romagna (norte) ha permitido la apertura de las playas desde hoy, Las Marcas (centro) a partir del 29 de mayo, Los Abruzos (centro) pretende hacerlo el 1 de junio y la Apulia el próximo lunes.



En la playa de Mondello de Palermo, la capital siciliana, multitud de personas se pusieron hoy a tomar el sol tumbados en la arena, a pesar de que la normativa local solo lo permite a partir del 6 de junio, informan los medios locales.



Desde el 3 de junio se podrá viajar entre regiones y además se abrirán las fronteras externas para permitir la llegada de turistas de la Unión Europea, que no deberán guardar cuarentena.



Una medida dirigida a salvar la temporada estival y el importante sector turístico, que representa el 13 % del producto interior bruto del país.