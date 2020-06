Italia registra 71 fallecidos y 321 nuevos contagios de covid-19 en 24 horas

Más de dos tercios de los nuevos casos se han registrado en Lombardía, la región más afectada por la epidemia, así como 29 de los nuevos fallecimientos.

Por: EFE 03:00 PM / 03/06/2020

Italia ha registrado hoy 71 fallecidos y 321 nuevos casos de contagio con coronavirus en las últimas 24 horas, si bien en doce regiones del país no ha habido muertos, según los últimos datos de Protección Civil.



El número total de muertos desde que se inició la emergencia de coronavirus en el país el 21 de febrero es de 33.601 personas y los casos totales de contagio ascienden a 233.836, contando a los enfermos, los muertos y los dados de alta.



Más de dos tercios de los nuevos casos se han registrado en Lombardía, la región más afectada por la epidemia, así como 29 de los nuevos fallecimientos.



Protección Civil informó de que 846 personas se han curado respecto al martes, lo que eleva la cifra total a 160.938 pacientes.



Italia ha abierto este miércoles 3 de junio las fronteras con los países de la Unión Europea sin que sus ciudadanos tengan que guardar cuarentena y también permite ya la movilidad total a nivel nacional, para intentar reactivar el turismo, tan penalizado por las cancelaciones masivas de los últimos meses.

"Los turistas europeos ya pueden venir a Italia, visitar nuestro país sin cuarentena. (...) La belleza de Italia nunca ha estado en cuarentena", subrayó el primer ministro, Giuseppe Conte, en una rueda de prensa.





Mencionó los dos paquetes de ayudas aprobados que alcanzan los 80.000 millones de euros y que van dirigidos a apoyar a las empresas, las familias y los autónomos y dijo que son "solo el inicio de un camino de impulso" del país para tratar de mitigar la crisis económica derivada de la sanitaria.

"Esta crisis puede ser la ocasión para renovar el país, superar los problemas que tenemos", dijo, al tiempo que apuntó a que será fundamental facilitar recursos a los sectores más castigados, como la manufactura, el turismo, el espectáculo, el comercio y también las pequeñas y medianas empresas.





Apuntó a que el Gobierno ya trabaja para el desarrollo de un plan que devuelva a Italia a niveles precrisis, que buscará modernizar el país, invertir en digitalización y en infraestructuras, y que será en gran parte financiado con los recursos que reciba de la Unión Europea en el marco del Fondo de Recuperación, que aún tiene que ser aprobado por los Estados miembro.



La Comisión Europea presentó el pasado 27 de marzo un plan de recuperación de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones se desembolsarían en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 millones como préstamos.



Italia podría recibir hasta 172.745 millones, de los que 81.807 millones serán a fondo perdido.



"Debemos aceptar esta oportunidad y gastar bien estos recursos", indicó.



Roma ya ha avanzado que pedirá también a la Unión ayudas contra el paro SURE y poder acceder a las del Banco Europeo de Inversiones, pero no ha decidido si acudirá a la línea de crédito para financiar gastos sanitarios del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tanta polémica genera en el país.



"Será el Parlamento el que decida, pero recordemos que es un préstamo y que deberemos estudiar qué condiciones se incluyen", expuso.



También tildó de discriminatorias las medidas adoptadas por países como Austria, que ha abierto fronteras con Estados vecinos excepto con Italia, o Grecia, que ha anunciado una lista de 29 países que podrán volar sin restricciones a los aeropuertos de Atenas y Salónica a partir del 15 de junio, en la que no está Italia.