Italia no descarta una segunda oleada e insiste en mantener la prudencia

Por: EFE 09:22 AM / 02/07/2020

El ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, no descartó este 2 de julio que se produzca en el país una segunda oleada de coronavirus y defendió la decisión del Gobierno de imponer restricciones a las personas que lleguen desde países fuera de la UE.



"La comunidad científica no lo descarta (una segunda oleada)", dijo Speranza en declaraciones a la televisión RAI. "Esperamos que no suceda, pero, ante el riesgo, debemos mantener las reglas de precaución, es decir, usar mascarillas evitar multitudes y lavarse las manos", señaló.



También abogó por "reforzar el servicio nacional de salud" y, aunque aseguró que se ha invertido "más dinero en los últimos cinco meses que en los últimos años", dijo que "es solo el comienzo".



El ministro defendió la decisión del Gobierno de adoptar una línea de cautela y mantener la cuarentena para las personas que llegan de países no pertenecientes a la UE, después de que la Unión abriera su frontera exterior a 15 Estados el miércoles.



"Esperamos poder llegar más lejos en unas pocas semanas, pero se necesita precaución por ahora", manifestó Speranza.



"Hemos pasado algunos meses difíciles... No podemos eliminar las restricciones. Sería un error correr riesgos que no podemos afrontar. La comunidad científica está totalmente de acuerdo con la precaución, añadió.



Italia abrió el martes sus fronteras a los ciudadanos residentes en países de fuera del espacio Schengen, aunque con restricciones.



Tendrán que guardar dos semanas de cuarentena y deberán justificar su viaje con motivos de trabajo, estudios, salud o necesidad, incluidos los que vengan de los 14 países aprobados por la Unión Europea (UE).



El pasado 3 de junio ya había abierto sus fronteras a los países del espacio Schengen.



Después de varios meses de fuerte pandemia y convertirse en algún momento en el país más afectado del mundo, Italia está consiguiendo doblegar la emergencia.



Según los últimos datos de Protección Civil, las últimas 24 horas registraron 21 fallecidos con coronavirus y 182 nuevos casos de contagio.



El número de fallecidos totales desde que comenzó la emergencia en el país el 21 de febrero se acerca a los 35.000 y a casi 241.000 el de contagios.