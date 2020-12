Italia comienza este 24-D su confinamiento por Navidad

El Gobierno decretó que desde hoy y hasta el 27 de diciembre, y posteriormente desde el 31 al 6 de enero, toda Italia, y no sólo algunas regiones, estarán en zona roja y no se podrá salir de casa sin un motivo justificado de trabajo.

Por: EFE 07:59 AM / 24/12/2020

Italia comienza desde este jueves 24 de diciembre sus días de confinamiento para evitar aglomeraciones de personas durante la Navidad ante una curva de contagios que no desciende lo que se esperaba y con cerca de 15.000 casos diarios.



El Gobierno decretó que desde hoy y hasta el 27 de diciembre, y posteriormente desde el 31 al 6 de enero, toda Italia, y no sólo algunas regiones, estarán en zona roja y no se podrá salir de casa sin un motivo justificado de trabajo, para comprar o por una emergencia y se han cerrado todas las tiendas, excepto las farmacias y los supermercados.

Tampoco se permite la movilidad entre municipios y las reuniones familiares multitudinarias, pero en estas fechas se ha introducido una excepción para permitir las visitas a parientes, sólo dos personas más del núcleo familiar (sin contar los niños menores de 14 años).



Por ello se han intensificado los puestos de control tanto en el centro de las ciudades como en las carreteras de salidas. Las personas tendrán que llevar una declaración que pruebe los motivos de su movilidad.



Al igual que ocurrió con el confinamiento duro de marzo, se cerrarán todas las actividades no esenciales y se permitirá la apertura de bares y restaurantes sólo para el servicio de comida para llevar.



Mientras que se ha permitido el desplazamiento a segundas residencias dentro de la misma región.



Está permitido realizar deporte "cerca de casa y siempre que se respete la distancia de al menos un metro y con la obligación de utilizar mascarilla".



También entre las justificaciones se podrá incluir la de ir hoy a la misa del Gallo que se ha adelantado a la tarde para poder cumplir el toque de queda que empieza a las 22.00 horas en todo el país.

Quienes incumplan las restricciones se enfrentarán a multas que van de los 400 a los 1.000 euros y, en el caso de actividades comerciales, cierre de 5 a 30 días.



La curva de infección por covid "permanece congelada y la relación entre positivos y test nunca ha sido tan baja desde el pasado 20 de octubre", explicó el comisario extraordinario nombrado por el Gobierno para la emergencia, Domenico Arcuri, este miércoles en una rueda de prensa".



"El 95,5% de los pacientes están en aislamiento domiciliario y están siendo tratados en casa, solo el 0,4% de los infectados están en cuidados intensivos", dijo Arcuri, quien añadió que "los números no deben tranquilizarnos pero sí deben mostrarnos el camino para los próximos días, se necesitan más sacrificios, seguir siendo prudentes y cautelosos, pacientes y responsables".

Italia alcanzó este miércoles los 70.000 muertos por coronavirus tras sumar otros 553 muertos.



Estas cifras hacen de Italia el quinto país con más muertos por el virus del mundo, después de Estados Unidos, Brasil, India y México, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.



Por otro lado, crecen los contagios en Italia, con 14.522 nuevas infecciones en el último día, el mayor aumento desde el domingo, aunque con más test realizados, más de 175.000. En total en el país 1.991.278 han contraído el virus desde el principio de la pandemia.