Italia alerta de relevante presencia de covid-19 en algunas partes del país

Italia registró este viernes 5 de junio 518 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas.

Por: EFE 09:19 AM / 06/06/2020

El Instituto Superior de Sanidad de Italia (ISS) advirtió este sábado 6 de junio de que "no hay situaciones críticas" de coronavirus en el país, pero matizó que en ciertas partes hay una presencia aún significativa ante la que no hay que bajar la guardia.



El análisis realizado por el ISS se basa en datos obtenidos entre el 25 y el 31 de mayo y subraya que ninguna región tiene número de reproducción básico instantáneo (Rt), que indica la capacidad de contagio del virus, superior a 1, umbral considerado una barrera para la expansión de la pandemia.



Aunque la curva de transmisiones está bajo control, el instituto explica que Lombardía (norte), la región más afectada por la pandemia, sigue teniendo un Rt alto, de 0,91 en esa semana analizada, lo que significa que las autoridades regionales y nacionales deben seguir atentos a la evolución de la pandemia en esta zona.



De hecho, Italia registró este viernes 518 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas y de estos más de 400 eran solo de Lombardía.



"En algunas partes del país la circulación del coronavirus sigue siendo significativa", apunta el instituto italiano, que sostiene que los ciudadanos deben seguir muy atentos y respetar las medidas de seguridad y prevención porque "la pandemia en Italia no ha terminado".



A pesar de ello, el ISS garantiza que "en este momento en Italia no hay situaciones críticas relacionadas con la epidemia de covid-19" y la tendencia de la curva de contagios es bajista.



Italia abrió el pasado 3 de junio sus fronteras con los países de la Unión Europea (UE) sin que sus ciudadanos tengan que guardar cuarentena y permitió entonces la libre movilidad en todo el país.



El coronavirus ha causado 33.774 muertos y 234.531 casos de contagio en Italia desde que se inició la emergencia el 21 de febrero.