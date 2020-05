Italia aclara que son 192 los muertos del último día y no 474

De acuerdo con el boletín publicado en la página web de Protección Civil, Italia ya tiene 28.710 muertos con coronavirus, tras registrarse 474 fallecidos desde el viernes.

Por: EFE 02:08 PM / 02/05/2020

Los muertos en Italia con coronavirus en las últimas 24 horas son 192, y no 474 como indicó el boletín de este 2 de mayo de Protección Civil, pues en realidad se han sumado 282 fallecimientos extrahospitalarios registrados en abril, según fuentes oficiales.



De esa manera, la cifra de este sábado de fallecidos es la más baja desde el 14 de marzo, y no se ha producido un repunte del número de muertos, como se temía.



De acuerdo con el boletín publicado en la página web de Protección Civil, Italia ya tiene 28.710 muertos con coronavirus, tras registrarse 474 fallecidos desde el viernes.



Pero el boletín no aclaró que esa elevada cifra -que supera en mucho a los fallecidos de la última semana- incluye 282 registrados en abril, y que no se habían contabilizado al ocurrir fuera de los hospitales, en la región de Lombardía, que solo los incluyó hoy en sus recuentos.



El número de contagios totales desde que se detectó el primer caso autóctono el 21 de febrero asciende a 29.328, con 1.900 nuevos casos desde el viernes, una cifra en la línea de los últimos días,según los datos de hoy de Protección Civil.



Las personas actualmente positivas son 100.704, lo que supone una reducción de 239 en las últimas 24 horas, y un total de 79.914 personas ya se han curado, mientras continúan descendiendo los hospitalizados y los ingresados en cuidados intensivos.