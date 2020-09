Israel con 5.500 contagios en un día y adelanta cierre de colegios

El Gabinete de Ministros de este miércoles dio luz verde a la propuesta para adelantar un día el cierre de las escuelas y guarderías, que el jueves ya no estarán activas presencialmente.

Por: EFE 08:36 AM / 16/09/2020

Israel siguió este 16-S rompiendo su propio récord de nuevos positivos por coronavirus, esta vez con 5.500 en las últimas 24 horas (con una población de nueve millones) y decidió adelantar un día el cierre de colegios, previsto para el viernes, día en que comenzará un nuevo confinamiento nacional.







El Gabinete de Ministros de este miércoles dio luz verde a la propuesta para adelantar un día el cierre de las escuelas y guarderías, que el jueves ya no estarán activas presencialmente. Tan solo podrán tener clase los internados y las escuelas para alumnos con necesidades especiales o para jóvenes en situación de riesgo.







La decisión se toma tras conocerse el nuevo récord de positivos diarios, con más de 5.523 en las últimas 24 horas, una cifra sin embargo que debe tener en cuenta que también se ha alcanzado un récord de pruebas diagnósticas, con 57.000 diarias. Desde febrero, Israel acumula 167.000 contagios totales.







La cifra de enfermos graves es de 535, de los que 138 están conectados a respiradores, y los fallecidos en el país por la pandemia ascienden a 1.147.







El ministerio de Sanidad ha ordenado a los hospitales con alto nivel de ocupación que disminuyan la actividad médica no urgente y que añadan camas para nuevas hospitalizaciones de covid-19, informó la radio del Ejército.







El hospital de Ramban, en Haifa, ha cerrado una zona de medicina interna con 75 camas y una unidad de cuidados intensivos con ocho para dedicarla a pacientes de coronavirus y planea ahora cerrar áreas quirúrgicas para destinarlas a estos pacientes.







El viernes a las dos de la tarde Israel empezará un nuevo confinamiento. Los israelíes no podrán alejarse más de 500 metros de sus casas, excepto para algunas actividades permitidas. Se cerrarán hoteles, gimnasios, centros educativos, salas de celebración y todos los comercios excepto los de bienes esenciales, y los negocios privados tendrán limitado el número de empleados que puede acudir y no podrán atender al público presencialmente.







Entre las excepciones estarán hacer deporte individual (como correr o nadar en el caso de aquellos que vivan a una distancia a pie de la playa), ir a comprar los artículos religiosos para la festividad judía de Sucot (los Tabernáculos). Las reuniones en interior estarán limitadas a 10 personas y en exterior a 20.







Se espera que el confinamiento se prolongue tres semanas, pero podría también ampliarse si no disminuye la tasa de morbilidad en el país, han anunciado las autoridades.