"Isaías" toca tierra en isla de Bahamas y bajan vientos máximos rumbo a Florida

Por: EFE 12:43 PM / 01/08/2020

El huracán de categoría 1 Isaías tocó tierra al norte la isla de Andros, en el archipiélago de Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, algo más débiles, y se espera que se aproxime a la costa este de Florida (EE UU) a finales de este sábado 1-A o el domingo en la mañana.



A las 11:00 hora local (15:00 GMT), el ojo del huracán fue localizado por un avión cazahuracanes 60 km al oeste-suroeste de Nassau, la capital de Bahamas, y 220 km al sur-sureste de Freeport, en la isla Gran Bahama.



El Centro Nacional de Huracanes de EE UU (NHC) ha emitido una alerta de tormenta tropical desde el norte de la playa de Ponte Vedra, en Florida, hasta la costa de Altamaha Sound, en el estado sureño de Georgia.



Según el NHC, a lo largo de la jornada se esperan condiciones de huracán y marejadas ciclónicas peligrosas en determinada zonas de Bahamas, algo extensivo a zonas de la costa este de Florida.



El huracán, el segundo que se produce en la cuenca atlántica este año, se mueve a 19 km/h en dirección noroeste.



En las próximas horas mantendrá ese rumbo pero la velocidad de traslación se hará más lenta y para el domingo virará hacia el nor-noroeste.



En las últimas horas ha disminuido la fuerza de los vientos de Isaías de 140 km/h a 130 km/h.





De acuerdo con el NHC, el centro del huracán se moverá sobre el norte de Andros durante las próximas horas y cerca o sobre Gran Bahama, en el noroeste de Bahamas, en la jornada de hoy.



El observatorio pronostica que Isaías se desplazará cerca de la costa este del península de Florida entre esta noche y el domingo.



No se esperan cambios en la fuerza de los vientos de "Isaías" a medida que deje atrás las islas del noroeste de Bahamas y enfile hacia Florida, donde los 19 condados de la costa este están desde este viernes en estado de emergencia.



Los vientos con fuerza de huracán de Isaías se extienden hasta 35 kilómetros del centro y los vientos más moderados con fuerza de tormenta tropical hasta los 185 km.



La gran pregunta, a la que no responde el boletín del NCH, es si tocará tierra en el litoral de Florida o si lo rozará.



Las advertencias de huracán emitidas por el NHC para Florida van desde Boca Ratón hasta el límite entre los condados de Volusia y Flagler, lo que no incluye ni a Miami ni a Fort Lauderdale, las dos ciudades más populosas del sureste del estado, que están más al sur.



Aunque hay otras advertencias y vigilancias que si llegan a ese área.



En cualquier caso, el NHC pide a la población de toda la costa este de EE.UU. estar atenta a la trayectoria de Isaías.



El lunes estaría, ya debilitado a tormenta tropical, en la costa de Carolina del Sur.



Los riesgos de Isaías para tierra son marejadas ciclónicas que combinadas con las mareas naturales pueden elevar el nivel del mar hasta cinco pies (1,5 metros) y producir inundaciones, además de viento y lluvias copiosas.



En la cuenca atlántica está además de Isaías la depresión tropical "Diez", ubicada al este de las islas de Cabo Verde, que de llegar a ser tormenta tropical se llamaría Josephine.



Este año se han formado ya las tormentas tropicales Arthur y Bertha, ambas antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.



Después siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna, esta última el primer huracán de este año en el Atlántico, que tocó tierra en Texas el sábado 25 de julio.



De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en la actual temporada ciclónica se formarán de 13 a 19 tormentas con nombre (con vientos de 65 kilómetros por hora), de las cuales de seis a diez podrían convertirse en huracanes (con vientos de 119 kilómetros por hora).



De esos huracanes, de tres a seis podrían llegar a ser mayores, es decir con vientos máximos sostenidos de 178 km/h o más.