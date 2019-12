Investigan si tiroteo en Florida tenía nexos con terrorismo

AP

Agencias

Las autoridades estadounidenses trabajaban el sábado 7 de diciembre para tratar de determinar si un ataque letal perpetrado la víspera por un estudiante de aviación originario de Arabia Saudí en una estación naval de Florida tuvo vínculos terroristas.

El estudiante abrió fuego en un aula de la Base Aérea Naval de Pensacola el viernes 6-D por la mañana, matando a tres personas, antes de ser abatido fatalmente por un agente.

El ataque provocó una enorme respuesta de las autoridades y el cierre de la base. Ocho personas resultaron heridas, incluidos dos agentes, dijo David Morgan, jefe del Departamento de Policía del condado de Escambia.

El senador de Florida Rick Scott emitió un fuerte comunicado en el que dijo que el tiroteo _el segundo que ocurre en una base naval estadounidense en esta semana_ era un acto de terrorismo, “ya sea si este individuo estuvo motivado por el islam radical o simplemente era mentalmente inestable”.

“Está claro que necesitamos tomar medidas para garantizar que todos y cada uno de los extranjeros sean revisados e investigados exhaustivamente antes de permitir que se junten a nuestros hombres y mujeres en uniforme”, añadió.

Sin embargo, un experto en materia de seguridad nacional de la organización Heritage Foundation advirtió contra vincular el acto con el terrorismo. Charles “Cully” Stimson dijo que no se debe asumir que “debido a que era un saudí en la fuerza aérea y asesinó a nuestra gente, es un terrorista”.

El atacante era un miembro de las fuerzas armadas saudíes que se adiestraba en aviación en la base, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa. Helen Ferre, portavoz de DeSantis, dijo que el gobernador se enteró de la identidad del agresor mediante sesiones informativas con el FBI y funcionarios militares.

Un funcionario que conversó con The Associated Press a condición de mantener el anonimato identificó al agresor como Mohammed Saeed Alshamrani. El funcionario no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el asunto. Agregó que el FBI revisa las publicaciones hechas en redes sociales y si el joven saudí actuó solo o estaba conectado a otro grupo.