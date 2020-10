Investigan muerte de un hombre a manos de la Patrulla Fronteriza de EEUU

La teniente de homicidios de la Policía de San Diego, Andra Brown, dijo al periódico San Diego Tribune, que el hombre no era un ciudadano estadounidense.

Por: EFE 04:43 PM / 24/10/2020

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) investiga este sábado 24-O un incidente en el que uno de sus agentes mató de al menos un disparo a un hombre el viernes por la tarde en un área fuertemente fortificada de la frontera cerca del cruce peatonal entre San Ysidro, California, y Tijuana, México.







El incidente ocurrió alrededor de las 5.45 de la tarde hora local (00. 45 GTM) en una franja de propiedad federal entre dos barreras fronterizas, justo al oeste del cruce peatonal y en la parte trasera del concurrido centro comercial Las Americas Premium Outlets.







El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego, Aaron Heitke, dijo en un mensaje en Twitter, que los servicios de emergencias declararon muerto al hombre en el lugar donde fue abaleado, unos 30 minutos después del incidente.







“Una investigación está en marcha para establecer lo que pasó”, retiró Heitke.







Las autoridades no revelaron el nombre del hombre, aunque ya lo habían identificado.







La teniente de homicidios de la Policía de San Diego, Andra Brown, dijo al periódico San Diego Tribune, que el hombre no era un ciudadano estadounidense.







Brown le dijo al rotativo que se produjo un presunto altercado entre el hombre y el agente antes de que el oficial le disparara al menos una vez.







La Policía local subrayó que está manejando la investigación, como lo hace con todas las muertes ocurridas en la ciudad, sin importar el estatus migratorio de la víctima.







El agente que disparó contra el hombre fue el único involucrado y "no resultó gravemente herido" en el altercado, aclararon las autoridades.







El área entre las barreras fronterizas donde ocurrió el tiroteo está fuertemente vigilada por cámaras y regularmente patrullada por agentes.







Las organizaciones de defensa de los inmigrantes Alliance San Diego y American Friends Service Committee enviaron una carta al jefe de Policía de San Diego, David Nisleit, pidiéndole que investigue a fondo el hecho entrevistando a testigos del hecho, así como que permita que el público tenga acceso a la información de la autopsia cuando esté lista.