Interpol recomienda a las fuerzas del orden protegerse con mascarillas

Por: EFE 03:50 PM / 26/03/2020

Interpol recomendó a las fuerzas del orden "en contacto con la población en general" usar mascarillas y/o guantes y limitar el contacto con personas poco cooperativas, en unas directrices publicadas este jueves 26-M para mejorar la seguridad de los agentes y sus familias durante la pandemia del coronavirus.



Junto a las medidas habituales, como lavarse las manos, no tocarse la cara con las manos sucias o respetar las medidas de seguridad, Interpol instó a lavar el equipo de trabajo al volver a casa, incluido el calzado.



Aconsejó tener cuidado de no esparcir partículas o polvo, lavar la ropa cuanto antes sin sacudirla y evitando el contacto con la piel, ducharse inmediatamente y vigilar la aparición de cualquier síntoma.



Estas medidas deberían ser aplicadas por todos los agentes que trabajan en pasos fronterizos, en el control de zonas de confinamiento y en el acordonamiento de hospitales y otras infraestructuras esenciales, pero también en disturbios por suministro de alimentos y equipos médicos, fugas de presos y rastreo de personas contagiadas.



"En algunos casos notificados recientemente, se han producido incidentes con personas que han escupido o tosido en la cara de funcionarios de las fuerzas del orden con fines intimidatorios. Acciones que pueden entrañar un riesgo si estas personas están infectadas", constata el documento, publicado en su web.



Interpol destacó que se han producido casos de personas que afirman comercializar en línea muestras de fluidos corporales contaminados.



Ante estas situaciones extremas, instó a las fuerzas del orden a extremar las precauciones al acercarse a quienes no tengan un comportamiento cooperativo y reportar sobre las personas con síntomas si se trata de pasos fronterizos.



Les recomendó evitar o limitar el contacto directo o mediante documentos y desinfectarse las manos en caso de tratar con gente que no quiera cooperar.



"Todos los jefes de policía del mundo y sus agentes están siendo sometidos a una enorme presión por causa del Covid-19", afirmó el secretario general de Interpol, Jürgen Stock.



El organismo, con sede en Lyon (este de Francia), alertó además de las nuevas tendencias delictivas que surgen de esta crisis, como intimidación, amenazas de contagio deliberado, estafas, falsificación y ciberdelincuencia.



En este sentido, consideró necesario mantener una información fluida con los ciudadanos sobre anuncios falsos para que también estos denuncien a los organismos policiales los posibles engaños.