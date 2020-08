Inscriben formalmente a Correa como aspirante a la Vicepresidencia de Ecuador

Según explicó la hermana del exmandatario, Correa figura en binomio junto al economista Andrés Arauz, que lo hace como candidato presidencial.

Por: EFE 05:24 PM / 19/08/2020

La inscripción de la candidatura a vicepresidente de Ecuador de Rafael Correa fue presentada este miércoles19-A formalmente ante el órgano electoral por parte de su hermana Pierina Correa, aspirante a asambleísta en su misma lista.



Según explicó la hermana del exmandatario que gobernó al país entre 2007 y 2017 y se encuentra en Bélgica, Correa figura en binomio junto al economista Andrés Arauz, que lo hace como candidato presidencial.



El Consejo Nacional Electoral (CNE), con sede en Quito, de momento no se ha pronunciado sobre si la inscripción de esa candidatura a nombre del movimiento político Centro Democrático ha sido validada.



En una comparecencia virtual el martes, el propio Arauz cuestionó que la normativa vigente sobre inscripciones obligara a los aspirantes a hacerlo de manera presencial y comparó ese requisito con los que rigen en otros ámbitos como el judicial, en el que el propio Rafael Correa ha sido juzgado telemáticamente.



"Es incongruente que en época de pandemia todo el mundo está realizando actividades vía telemática y en este caso se exija la presencia física de los candidatos, están violentando la ley", manifestó hoy en su Twitter Pierina Correa, que encabeza la lista de asambleístas del movimiento que apoya a su hermano.



Poco antes se conocía que Centro Democrático, que respalda a Correa, manejaba dos posibles caras para la vicepresidencia de Ecuador para acompañar a Arauz en las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero.



Junto a Rafael Correa se barajaba la figura del periodista Carlos Rabascall como vicepresidente, según se desprende de la web de la formación política.



Además, el exmandatario de Ecuador constaba en la lista de candidatos para asambleístas por el exterior, en la circunscripción de Europa, Asía y Oceanía.



"Lo importante no son los nombres, lo importante es la convicción y esa unidad del progresismo es la que va a enderezar la historia del Ecuador", manifestaba Rabascall en un vídeo publicado en redes sociales y difundido por Rafael Correa.



La postulación de dos tándems sería la estrategia en caso de que el expresidente no pudiera cumplir con los requisitos solicitados por el CNE, entre los que figuran el de acudir a la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas para aceptar la candidatura.



Correa oficializó el martes sus aspiraciones a vicepresidente de la mano del joven economista Arauz, de 35 años y salido de las filas de la Revolución Ciudadana, movimiento estandarte del correísmo.



Líos judiciales



El expresidente fue declarado culpable de cohecho en primera y segunda instancias y condenado a ocho años de prisión e inhabilitación política por el caso Sobornos 2012-2016 durante su mandato.



La defensa del expresidente ecuatoriano presentó el 7 de agosto, en Quito, un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ya se conoce el tribunal que verá la demanda.



La candidatura de Correa podría bloquear el proceso judicial de forma temporal hasta después de la elección, dado que los candidatos electorales disponen de inmunidad durante el proceso.



Correa es requerido por la justicia ecuatoriana en otro caso, el del secuestro del opositor Fernando Balda, en Colombia, en 2012, por el que el pasado viernes fue condenado en primera instancia a nueve años de prisión el que fuera su secretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.